¿Tiró Douglas Sánchez varias “pedradas” contra ¡Opa! tras su salida de El octavo mandamiento?

Douglas Sánchez es socio de Carlos Valenciano, dueño de ¡Opa!, por lo que continúa trabajando en el canal.

El periodista Douglas Sánchez publicó este miércoles una reflexión que, aunque estaba cargada de historia personal, también dejó ver varias frases que se podrían interpretarse como indirectas o “pedradas” tras su salida de El Octavo Mandamiento, programa que conducía en canal ¡Opa! junto a su amigo Jorge Obando.

En su mensaje, el comunicador hizo un repaso de sus orígenes al contar que es hijo de Grace Jiménez y Víctor Sánchez, quienes tuvieron ocho hijos, siete hombres y una mujer, y que a pesar de que su padre los abandonó, su mamá logró sacarlos adelante a todos.

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Douglas Sánchez hizo una refllexión cargada de indirectas

Sánchez contó que su mamá se dedicó desde muy joven a limpiar casas y que con mucho esfuerzo se hizo comerciante dándoles un gran ejemplo de lucha.

“Quizá no tengamos apellidos de abolengo, no, eso sí que no, pero tenemos mucha dignidad. Porque si algo nos enseñó mi santa madre, limpiando casas, trabajando con gente rica, fue que el dinero no compra la dignidad y por eso uno siempre tiene que mantenerse fiel a sus convicciones.”, dijo.

Grace Jiménez, madre del periodista Douglas Sánchez, fue quien le enseñó que "el dinero no compra la dignidad". (Rafael Pacheco Granados)

También explicó que un hermano suyo murió en accidente de tránsito cuando tenía 40 años y eso les enseñó como familia a entender que “la vida es hoy”, y que eso es lo que cuenta.

Lealtad se paga con lealtad

Pero más allá del tono emotivo, hubo otras líneas que lanzó en medio de la polémica por la decisión de la gerencia de ¡Opa! que dejó fuera del programa a Jorge Obando y terminó marcando también su salida del programa de política.

“Pero lealtad se paga con lealtad. La transparencia de la gente también se aprecia, sobre todo, cuando ponen las cartas sobre la mesa y uno sabe a qué atenerse. Ser directo es una de mis cualidades. A alguna gente le puede gustar mi estilo, a otra gente no le puede gustar mi estilo. Lo he aprendido de mi supervivencia en este mundo tan complicado”, mencionó.

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También dejó claro que su carrera periodística no ha sido producto de favores.

“Mi carrera la he construido por mérito propio. Nadie me ha regalado nada, nunca a nadie le he pedido nada. He devuelto la oportunidad con trabajo, con esfuerzo, con disciplina”.

Aunque en ningún momento menciona nombres, el contexto en el que surge su publicación ha hecho que muchos de sus seguidores lo relacionen con todo lo acontecido en las últimas horas con la televisora, en la cual es socio y de la que continúa siendo el director del noticiero Central Noticias.

El programa El octavo mandamiento, de canal ¡Opa!, ahora es presentado por Lucelena Soto y Gilberto Valencia. (Captura de video /redes)

El periodista cerró con un mensaje más reflexivo y en el que deja ver que está tranquilo y que tomó su mejor decisión.

“Muchas veces decimos ‘¿por qué pasan las cosas?’, y más bien Dios nos está poniendo enfrente la claridad para tomar las mejores decisiones”, concluyó.