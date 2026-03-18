Entre críticas y aplausos: así fue el nuevo El octavo mandamiento sin Douglas Sánchez y Jorge Obando

El octavo mandamiento, de canal ¡Opa!, ahora es presentado por Lucelena Soto y Gilberto Valencia. (Captura de video /redes)

El programa El octavo mandamiento (EOM), de canal ¡Opa!, continuó la noche de este martes 17 de marzo con sus dos nuevas caras al aire, pero el cambio no cayó del todo bien entre sus seguidores.

Ahora bajo la conducción de los periodistas Gilberto Valencia y Lucelena Soto, el espacio arrancó una nueva etapa tras la sorpresiva salida de Douglas Sánchez y Jorge Obando, una decisión que generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

En la página de Facebook del programa, varios televidentes dejaron claro que extrañan a los anteriores presentadores.

“No es lo mismo sin Douglas y Koki”, “Empezándolo a ver y no es igual, chao”, fueron algunos de los comentarios que se podían leer.

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Sin embargo, no todo fue negativo, ya que también hubo quienes respaldaron el cambio y le dieron el beneficio de la duda a la nueva dupla.

Apoyo a la continuidad

Durante el arranque del programa, Valencia aprovechó para enviar un mensaje a la audiencia debido a todo lo acontecido en las últimas horas con este espacio.

“Gracias a ustedes también por compartir con nosotros este momento… la continuidad de El octavo mandamiento representa para ¡Opa!, canal 38, el compromiso ineludible con Costa Rica de continuar produciendo un espacio que le permita dar voz a todas las corrientes políticas”, dijo.

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El canal ¡OPA! decidió sacar a Jorge Obando de la televisora y Douglas Sánchez también decidió no seguir presentando El octavo mandamiento. (Facebook/Facebook)

Mientras tanto, Douglas Sánchez también reaccionó desde sus redes personales con un mensaje que igualmente tenía que ver con el programa.

“Si hay cariño de la gente, algo hemos hecho bien”, lo que provocó una ola de comentarios de apoyo por su salida.