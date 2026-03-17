¡Opa! se refiere a la salida de Douglas Sánchez y Jorge Obando del programa El octavo mandamiento

Jorge Obando y Douglas Sánchez anunciaron la noche del lunes que no seguirán al frente del programa El octavo mandamiento de canal ¡Opa! (Facebook/Facebook)

El canal ¡Opa! (canal 38) rompió el silencio ante las consultas de distintos medios sobre la salida de Douglas Sánchez y Jorge Obando del programa El Octavo Mandamiento.

A través de un comunicado enviado por su directora, Yessenia Ramírez, la televisora aseguró que los cambios responden únicamente a temas administrativos y de gestión interna, sin entrar en detalles específicos.

“La decisión de prescindir de los servicios de uno de los colaboradores del espacio (Jorge Obando) responde exclusivamente a criterios administrativos y de gestión interna. Por respeto a las personas involucradas, así como a los procesos propios de la empresa, no corresponde hacer públicos los motivos específicos”, expresó el canal.

Canal ¡Opa! se refirió a la salida de Douglas Sánchez y Jorge Obando del programa El octavo mandamiento. (redes/Cortesía)

Además, dejaron claro que esta determinación no tiene ninguna relación con la línea editorial del espacio ni del medio.

“Canal ¡OPA! ha sido y seguirá siendo un medio comprometido con la pluralidad de pensamiento, la libertad de expresión y el respeto al ejercicio periodístico responsable”, señalaron.

LEA MÁS: Douglas Sánchez habla de su salida de El octavo mandamiento y cuenta la verdadera razón de su decisión

En el pronunciamiento también destacaron que los cambios forman parte de la evolución natural de los medios de comunicación, donde los equipos y formatos se renuevan constantemente para fortalecer sus contenidos.

Douglas Sánchez y Jorge Obando anunciaron que no seguirán más en El octavo mandamiento

Finalmente, la televisora reiteró su compromiso con la audiencia, asegurando que continuarán trabajando con profesionalismo para ofrecer información de calidad y mantenerse como un medio cercano a la gente y al servicio del país sin informar hasta el momento quién o quiénes serán los nuevos presentadores del espacio y si lo seguirán produciendo.

Douglas Sánchez aseguró a La Teja este martes por la mañana que su decisión de dejar de presentar El octavo mandamiento se debía a que la gerencia pidió la salida de Obando y él no estaba de acuerdo, por lo que decidió tampoco seguir al frente del espacio.

LEA MÁS: Douglas Sánchez se refiere a los supuestos mensajes en los que habría intentado montarle una cama a Randall Zúñiga