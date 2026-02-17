Douglas Sánchez se refiere a los supuestos mensajes en los que habría intentado montarle una cama a Randall Zúñiga

El periodista Douglas Sánchez será testigo en un eventual juicio contra Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien es investigado por supuestos delitos sexuales contra cuatro mujeres.

Así lo señaló la noche de este lunes 16 de febrero en el noticiero Central Noticias CR, del canal Opa, donde se refirió a las informaciones publicadas por CRHoy sobre supuestos mensajes que Sánchez habría tenido con las demandantes contra Zúñiga.

“Hoy se me notifica, por parte de los abogados defensores de las presuntas víctimas, que este servidor irá como testigo —periodista testigo— en este caso, en compañía de otros funcionarios del Organismo de Investigación Judicial”, expresó el comunicador.

Sánchez agregó que era consciente de las complicaciones que este proceso podría traer al denunciar este hecho.

“No tengo miedo de lo que se pueda especular o se pueda generar en los titulares sobre este servidor”, manifestó.

Finalmente, señaló que lo que no puede profundizar en este momento lo hará en el Tribunal Penal de Justicia, en caso de que el proceso avance a esa etapa.

Randall Zúñiga, director del OIJ y Douglas Sánchez, periodista del canal OPA. (Foto: Archivo LN/Foto: Archivo LN)

Expediente contra Randall Zúñiga suma 600 páginas

El expediente por la investigación contra Randall Zúñiga, director del OIJ, ya supera las 600 páginas, documento en el que presuntamente trascenderían polémicas conversaciones.

Wálter Chaves, abogado de dos de las cuatro denunciantes de supuestos delitos sexuales, le dijo a La Teja que, incluso, ya hay una ampliación de la primera parte de la investigación, en la que solo han abierto dos de los celulares de dos denunciantes. Señaló que aún falta mucha prueba por agregar.

La investigación la está llevando la Unidad de Cibercrimen del OIJ.

Conversaciones bajo análisis

Este lunes 16 de febrero, el medio CRHoy informó sobre los mensajes que habría enviado Zúñiga. El reporte también señala otros chats con el comunicador Douglas Sánchez en los que, en apariencia, les indicaba a las denunciantes que citaran al sujeto a un motel. En dicho intercambio, habrían sugerido que el encuentro se pactara en horas laborales.

Unidad de Cibercrimen analiza conversaciones y fotografías. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Supuestamente, también Sánchez le habría pedido a las mujeres que Zúñiga hablara de la diputada Pilar Cisneros, del Partido Progreso Social Democrático, y también de Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica.

Estos hechos no están confirmados y formarían parte de la investigación que sigue en proceso.

“Aquí lo que hay son extracciones a nivel del expediente judicial de conversaciones, intercambio de mensajes, fotografías, muchísimas fotografías que se extraen de los teléfonos de dos de las ofendidas”, dijo Chaves.

Zúñiga permanece suspendido de sus funciones por orden de la Corte Plena desde el 29 de octubre del 2025. La medida, que se extiende hasta mayo próximo, se mantiene mientras se desarrolla la investigación en su contra por presuntos delitos de violación.