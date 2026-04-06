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¡Opa! tomó esta compleja decisión tras la salida de Douglas Sánchez

Douglas Sánchez confirmó este lunes que ya no trabajará más en canal ¡Opa! después de su salida de El octavo mandamiento

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Por Silvia Núñez
Douglas Sánchez Opa
Douglas Sánchez anunció este lunes su salida definitiva de canal ¡Opa!- (Archivo/La Nación)

Tras la sorpresiva salida del periodista Douglas Sánchez, el canal ¡Opa! no tardó en pronunciarse y anunció quién asumirá uno de sus espacios más representativos.

Mediante un comunicado, la televisora confirmó la incorporación de Katherine Zúñiga como nueva presentadora del programa El Octavo Mandamiento, que se transmite de lunes a viernes a las 9:00 p. m..

Según detallaron, Zúñiga es una figura ampliamente reconocida dentro del canal, por lo que su llegada se da como una “continuidad natural” en esta nueva etapa del espacio. Además, destacaron que su trayectoria, credibilidad y conexión con la audiencia aportarán valor al formato informativo y de opinión.

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Katherine Zúñiga, canal ¡Opa!
Katherine Zúñiga es una de las periodistas y presentadoras del noticiero de canal ¡Opa!. (redes/Facebook)

El canal también reiteró su compromiso con la audiencia, asegurando que seguirán apostando por contenidos sólidos y responsables.

“Nuestro enfoque continúa basado en principios claros que promueven el respeto, la familia y los valores que nos definen como medio”, indicaron.

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Katherine Zúñiga, canal ¡Opa!
Esto comunicó el canal ¡Opa! tras la salida de Douglas Sánchez. (redes/Facebook)

Luego que Douglas y Jorge Obando anunciaran que no seguirían presentando más el programa el mismo canal confirmó que los periodistas Gilberto Valencia y Lucelena Soto asumirían el espacio, pero esta última duró menos de tres semanas.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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