Así vivieron los finalistas de Nace una estrella las últimas horas en el programa

Sandra Carvajal cuidó cada detalle del vestuario de los finalistas de Nace una estrella. (Lilly Arce )

Una verdadera montaña rusa de emociones fue lo que experimentaron los seis finalistas de Nace una estrella este domingo, horas antes de que iniciara la gran final del concurso de canto.

Alegría, nostalgia y agradecimiento fueron las tres palabras que mencionaron Gustavo Marín, Jafet Jerez, Jeff On, Ana Laura Madrigal, Mariser Picado y Jeremy Solís, los finalistas del programa del 7.

“Me siento superemocionada y a la vez triste porque ya no voy a volver a ponerme a cantar en ese hermoso escenario que es pequeño y grande a la vez, y del que me quedará un recuerdo muy fuerte en mi corazón. Me va a doler cuando se apaguen esas luces”, dijo Mariser Picado a La Teja.

Jafet Jeréz anduvo por todo el camerino del estudio Marco Picado las horas antes al inicio de la final de Nace una estrella. (Lilly Arce)

Su contrincante en la categoría infantil, Jeremy Solís, afirmó que en su caso hay mucho agradecimiento.

“Estoy muy agradecido con la gente que me apoya, con Dios que me ha traído hasta aquí. Estoy bastante nervioso y ansioso”, comentó Jeremy.

Jeff On también vivió con muchos nervios sus últimas horas en Nace una estrella, y se confesó estar bastante agradecido por la oportunidad que le dio canal 7 de estar en el programa.

A Jeremy Solís no le dejó de sonar el celular los minutos antes del inicio de la final de Nace una estrella. (Lilly Arce )

“Sí siento muchos nervios porque se trata de una final, pero estoy mentalizado en disfrutar porque ya el trabajo se hizo. Esta producción es de altura y yo honro esta oportunidad”, respondió Jeff sobre su sentir.

También los nervios y el susto acompañaron a Gustavo Marín, quien en el programa sorprendió más allá que con sus dotes vocales.

“Estoy supermotivado y agradecido con Dios por la oportunidad que me dio. Sí hay nervios por la final, pero me siento bien y contento porque lo que mostraré en el último programa es el reflejo del esfuerzo de las 11 galas anteriores”, consideró Marín.

Jafet Jerez estuvo muy sentimental en las últimas horas de Nace una estrella, al punto que sus ojos se le llenaron de lágrimas: le ganaba la felicidad y el agradecimiento.

Jeff On, el venezolano de 30 años, no mostró sus nervios cuando estaba en el camerino de 'Nace una estrella'. (Lilly Arce)

“Estoy llena de gratitud y nostalgia, son las dos cosas más presentes y me siento muy feliz, sobre todo eso, porque este momento lo soñaba, lo soñé. Mejor no puedo estar”, dijo.

Ana Laura Madrigal también vivió minutos de tensión previo a la final, en su caso los nervios fueron porque le tocó abrir la última gala del concurso.

La sancarleña agradeció el cariño de la gente que la llevó hasta la final de Nace una estrella.