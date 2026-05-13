Así vivió periodista de Teletica el temblor mientras estaba al aire

La periodista Susana Peña vivió un inesperado momento en plena transmisión en vivo luego de que el temblor de este miércoles sorprendiera al equipo del programa Los doctores, de Teletica.

El programa Los doctores se transmite de lunes a viernes de 10 a 11 a.m. por canal 7. (Cortesía T/Cortesía Teletica)

El sismo ocurrió a las 10:22 de la mañana y tuvo una magnitud de 4,8, según el reporte del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) de la Universidad Nacional.

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En ese momento, la comunicadora entrevistaba a una especialista en oftalmología cuando comenzó el movimiento telúrico que se sintió en diferentes partes del país.

Al percatarse del temblor, Susanita interrumpió por unos segundos la conversación para informar lo que estaba ocurriendo y tratar de mantener la calma durante la transmisión.

“Estamos sintiendo un temblor en este momento. Pero lo más importante es mantener la calma. Aquí estamos bien acompañados en Los doctores y en unos minutos les vamos a tener la información de este movimiento”, comentó al aire.

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Susana Peña, periodista de Teletica, confesó que si se puso nerviosa al momento de temblor. (Captura de video/La Nación)

Aunque manejó la situación con profesionalismo, segundos después confesó que el susto sí le afectó un poco.

“Seguimos acá con otras doctoras, con otras preguntas. Ya me puse nerviosa, es el temblor”, dijo entre risas nerviosas.

De acuerdo con Ovsicori, el epicentro del sismo se ubicó tres kilómetros al suroeste de Tárcoles de Garabito, en Puntarenas.