Le ponen a una vaca el nombre de una periodista de Teletica y así reaccionó ella al enterarse

Susana Peña, periodista de Teletica y miembro del elenco de Verano Toreado, se llevó una gran sorpresa por parte de un televidente.

La periodista de Teletica, Susana Peña, vivió uno de esos momentos que le recuerdan por qué ama tanto su trabajo, luego de encontrarse con una televidente que le compartió una historia tan curiosa como enternecedora.

Según contó la presentadora, este sábado se topó con una señora llamada Vicky, quien le comentó que en su familia son fieles seguidores de su trabajo en televisión, especialmente su papá, don Arturo, vecino de Guápiles, quien no se pierde sus apariciones en pantalla y se pone muy feliz cada vez que la ve en Verano Toreado.

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Susana Peña se llevó una gran sorpresa al encontrarse con una televidente.

Sin embargo, lo que más sorprendió y divirtió a Susana fue enterarse de que el señor decidió bautizar a una ternera que recién compró con su nombre. El televidente decidió llamar al animal “Susanita”, como homenaje al cariño y admiración que le tiene a la periodista de canal 7.

La anécdota sacó varias risas a la periodista, quien incluso le envió un mensaje a don Arturo para saludarlo y, entre bromas, “reclamarle” por los derechos de autor del nombre.

“Mentira, fue para agradecerle por seguir mi trabajo, por el cariño básicamente, pero esto me lleva a reflexionar que a veces no somos conscientes de las bendiciones que nos da nuestro trabajo y el impacto que eso puede tener en la gente”, compartió Susana.

Susana Peña se llevó una gran sorpresa al encontrarse con una televidente

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La historia conmovió bastante a la presentadora de Verano Toreado, quien agradeció a todos los que siguen su trabajo desde sus casitas.