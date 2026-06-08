¡Atención admiradores de Kimberly Loaiza! Modelo reveló cómo le gustaría que fuera su hombre ideal

Kimberly Loaiza, modelo e influencer, es una de las ticas más admiradas por muchos hombres. (redes/Instagram)

Los caballeros que sueñan con conquistar el corazón de Kimberly Loaiza más vale que vayan tomando apuntes, porque la modelo e influencer acaba de revelar cuáles son las cualidades que espera encontrar en el hombre con el que le gustaría compartir su vida.

La guapa excombatiente, considerada por muchos como una de las solteras más cotizadas del país, publicó en sus redes una lista titulada “10 cosas que hago y amaría que mi futuro esposo también haga”, dejando claro que sus expectativas van mucho más allá de una cara bonita.

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Entre los requisitos que mencionó destacan que tenga una relación con Dios o esté dispuesto a crecer espiritualmente, que cuide su salud, haga ejercicio y que tenga metas y sueños propios. Además, confesó que le encanta la gente trabajadora y que lucha por conseguir lo que quiere.

Kim también busca una persona con inteligencia emocional, capaz de tener conversaciones profundas, que trabaje en sí misma y que incluso vaya a terapia.

Kimberly Loaiza hizo una larga lista de deseos. (redes/Instagram)

Otro aspecto que considera fundamental es que su pareja no se sienta intimidada por sus logros ni intente apagar su brillo.

“Que no quiera apagar mi luz con celos o inseguridades. Si estamos juntos, es para impulsarnos a brillar más”, escribió.

La influencer también desea compartir su pasión por los viajes, por lo que espera encontrar a alguien que disfrute conocer nuevos lugares y crear recuerdos inolvidables.

Y sigue la lista

Asimismo, señaló que para ella es importante que exista respeto por la familia, el trabajo y los proyectos personales de cada uno, además de que la otra persona tenga paz interior y la transmita.

Eso sí, entre tantos requisitos profundos también hubo espacio para uno más divertido y completamente “no negociable”.

“Que le guste mucho el chocolate, la Nutella y los gin tonic que le haga con amor el fin de semana”, anotó.

La publicación generó decenas de comentarios. Entre ellos apareció su excompañero de Combate Carlos Andrés “Coto” Hernández, quien aseguró que al futuro galán también le tocará “entender todas sus Kimberlizadas”, haciendo referencia a sus loqueras y hasta a su falta de memoria.

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A Kimberly Loaiza el encanta hacer ejercicio por lo que quiere que su futuro esposo sea igual. (redes/Instagram)

Otro seguidor también le insinuó que lo más importante era que le pagaran todos sus caprichos, comentario que no le hizo ninguna gracia a la guapa.

“Para eso me los pago yo, mi amor. Qué feo te ha ido en la vida, mi amigo, para que señales así”, le respondió.

Por lo visto, el afortunado que quiera conquistar a Kimberly Loaiza tendrá que cumplir muchos requisitos, pero sí dejó claro que no busca un hombre perfecto, sino alguien con quien la vida se sienta “más ligera, más sana y más bonita”.