Kimberly Loaiza revela cómo se paga sus lujosos viajes

Kimberly Loaiza compartió un video donde habló de cómo logra pagar los viajes que muestra en redes. (Instagram)

La influencer Kimberly Loaiza llamó la atención de sus seguidores al revelar cómo logra pagar los viajes y lujos que suele mostrar en redes sociales, aclarando las dudas de muchos usuarios sobre de dónde salen sus ingresos.

Por medio de redes sociales compartió un video en el cual contó que incluso se le salieron las lágrimas, pues no puede dejar de agradecerle a Dios por todo lo que le ha dado y por nacer en Costa Rica.

A punta de esfuerzo y trabajo Kim disfruta de sus viajes. Captura (captura /captura)

“Por nacer donde nací, por darme la oportunidad de conocer el mundo, descubrir nuevas culturas y vivir experiencias tan increíbles, todo gracias a un trabajo honesto, digno y construido con esfuerzo. A veces, me pongo sensible al ver cuánto he logrado por mis propios medios”, comentó la guapa.

Recordemos que recientemente Kim viajó con su mamita, Kathya Tenorio, ya que ese paseo fue el regalo de Navidad que le dio.

En un video que compartió en su momento, se ve cuando su madre abre un obsequio en forma de pirámide y descubre que el verdadero regalo era un viaje a Egipto para conocer las pirámides, hacer un crucero por el río Nilo y vivir la experiencia que siempre había soñado.

La emoción en su momento fue tan grande que Kathya no pudo contener las lágrimas, mientras la influencer expresó su deseo de seguir teniendo trabajo y salud para continuar cumpliéndole sueños a su mamá.

Kim también aprovechó su publicación para agradecer a una agencia de viajes, pues aseguró que han confiado en su trabajo y gracias a eso puede mostrarles a sus seguidores lo lindo que es viajar.