Kimberly Loaiza a Jeff On: “Dios sabe por qué, sin conocernos, me puso en su vida”

Kimberly Loaiza habló de la emoción que vivió al ser parte del reencuentro de Jeff On con su mamá tras ocho años de separación

Por Fabiola Montoya Salas
Kimberly Loaiza
Kimberly Loaiza le dejó un mensaje a Jeff On. (Instagram/Instagram)

Con palabras cargadas de fe y agradecimiento, Kimberly Loaiza le dedicó un emotivo mensaje a Jeff On, luego de haber sido pieza clave para que el cantante lograra reencontrarse con su mamá tras ocho años sin verla.

“Dios sabe por qué, sin conocernos, me puso en su vida, y definitivamente tenía un propósito: este reencuentro con su familia”, comentó Loaiza en el video que compartió Jeff On, donde se observa el momento en el que le da una serenata a su mamita.

Jeff On se reencontró con su mamá tras casi ocho años sin verse.
Jeff On se reencontró con su mamá tras casi ocho años sin verse. (Captura /Captura)

La creadora de contenido aseguró que para ella fue un honor formar parte de una experiencia tan especial.

“Soy profundamente feliz haciendo feliz a quienes me rodean, y fue un honor y un placer inmenso ser parte de este reencuentro tan esperado. Ustedes merecen toda la felicidad del mundo, porque son personas llenas de luz y con una energía hermosa”, detalló.

Loaiza agregó que el momento estuvo cargado de sentimiento y que lo vivió intensamente.

“Lloré, viví ese momento. Gracias por darme la confianza cuando le dije: ‘Confíe en mí, que lo voy a hacer posible’”, expresó.

Jeff On se reencontró con su mamá tras casi ocho años sin verse.

Cabe recordar que Kimberly Loaiza y Jeff On (Jefferson Donato) se conocieron durante el programa Mira quién baila, cuando el cantante participaba junto a Alhana Morales. En uno de los programas, invitaron a varias figuras públicas, entre ellas Loaiza, a quien le tocó bailar con ambos, dando inicio a la amistad que hoy los une.

