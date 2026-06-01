(Video) Kimberly Loaiza pasó tremenda vergüenza en el gimnasio y hasta regañó a quienes la vieron

Kimberly Loaiza, modelo y empresaria, contó la congoja que vivió en el gimnasio. (Instagram)

La modelo e influencer Kimberly Loaiza vivió recientemente uno de esos momentos que cualquiera quisiera olvidar rápido.

La exparticipante de Combate contó en sus redes sociales que sufrió un inesperado accidente con su ropa deportiva mientras entrenaba en el gimnasio y que nadie le avisó lo que estaba pasando.

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Según relató, estaba concentrada haciendo su rutina de ejercicios cuando notó que algunas personas la observaban de manera extraña. Sin embargo, nunca imaginó el verdadero motivo.

“Yo solo vi que se me quedaron viendo raro un par de personas. Andaba el suéter puesto, entonces me cerré el suéter y dije: ‘seguro se me ve algo’”, explicó.

Kimberly Loaiza mostró su licra luego de la vergüenza que pasó en el gimnasio

La sorpresa llegó al finalizar el entrenamiento, cuando hablando con su entrenador descubrió que la licra que llevaba puesta se había roto por completo.

“Se me despedazó la licra desde aquí abajo y hasta aquí arriba y no me di cuenta hasta que terminé la rutina. ¡Qué vergüenza!”, contó entre risas y todavía apenada por lo ocurrido.

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A raíz de la experiencia, Kimberly aprovechó para hacer un llamado a quienes presencien situaciones similares.

“Este es un regaño público. Si ustedes ven que a una mujer, bueno a un hombre también, se le despedaza la licra, avísele”, dijo entre risas.

Aunque el momento fue bastante incómodo, la influencer decidió tomárselo con humor y compartir la anécdota con sus seguidores.