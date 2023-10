Atleta Joshua Solano se levanta a las 3:30 a.m., para hacer ejercicio y seguir sumando medallas

Joshua Solano agradece a Dios por darle la salud para todos los días levantarse a entrenar. (Cortesía)

Las cuatro medallas de primer lugar que tiene el costarricense Joshua Solano en competencias fitness no son así porque así.

Esos triunfos representan para él la determinación que ha tenido desde sus 19 años para hacer del entrenamiento físico un hábito tan fundamental para todos como lavarse los dientes.

Pero Joshua va un poquito más allá, porque además de entrenar estrictamente seis días a la semana en rutinas de dos horas, él se levanta a las 3:30 de la mañana para cumplirle a su cuerpo.

“Ir al gimnasio es como cepillarme los dientes para mí. Voy en las madrugadas porque por cuestiones de trabajo tengo que adecuarme y a esa hora saco la tarea y tengo la posibilidad de hacer más comidas”, afirmó el vecino de Hatillo, de 32 años de edad.

Para él no hay mejores sugerencias para hacerle a las personas que quieren comenzar en el mundo fitness o que ya son parte de ahí, que tener determinación y disciplina

Eso se refleja en el también modelo en esas madrugadas que pega todos los días para entrenar. “Las personas que quieren competir conmigo van a estar durmiendo mientras yo me estoy entrenando. Para mí es como ir un paso adelante”, consideró.

Entrenar la espalda es uno de los gustos que tiene Joshua Solano en el gimnasio. (Cortesía)

Joshua es modelo para marcas como Horusman5, PupiroDesign y Mentfit y por años entrenó en el gimnasio Las Américas, donde cosechó todo el amor que le tiene a ganar músculo y salud, de la mano del atleta costarricense César Rodríguez Rosabal, que fue su maestro.

Sobre sus entrenamientos, dice que las piernas y la espalda es de lo que más disfruta trabajar en el gimnasio.

“Las piernas es algo que disfruto mucho entrenar y me reta cada vez que entreno porque me pone a dar lo mejor de mí, lo que la mayoría de hombres sufre yo lo disfruto. Me gusta mucho entrenar espalda y me gustan todas las proporciones de la espalda y eso es solo con esfuerzo concentración y trabajo duro. A la mayoría de personas les gusta una espalda bien trabajada”, afirmó.

Su trabajo en el gimnasio lo complementa con entre seis y siete comidas al día. “Como cada tres horas o dos horas y media. Todo lo peso, todo lo mido, todo lo cocino yo. Ahora estoy cocinando en plancha para que no haya exceso de agua”, fue otro de los secretos que compartió.

Joshua Solano es del pensamiento de que la apariencia también debe importar en la vida de las personas como el hecho de trabajar por ser un mejor ser humano y cultivarse espiritualmente.

“Es que vivimos en un mundo superficial donde las apariencias sí importan y entonces es importante empezar el cambio ahora, no mañana. Es que también es ganar salud, no es solo querer verme bien, es ser saludable. Esto es pura constancia, disciplina, determinación y deseo de superarse. Yo le recomiendo a las personas que compren una pizarra y escriban ahí las metas que tienen, todas, y que trabajen en eso”, terminó.

Actualmente, Joshua, quien trabaja en un call center, está concentrado en alcanzar unos objetivos que tiene con su cuerpo de aquí a tres semanas para un torneo que seleccionará en unos días. ¡Mucha suerte a este galanazo!