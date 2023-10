Cantante Niah no se anda con rodeos y da su secreto para un cuerpo fit y saludable

Niah es una cantante venezolana que vive en Costa Rica desde hace algunos añitos. (Cortesía)

A la cantante venezolana Niah hubo un tiempo que la gente no la reconocía, pues antes de llegar a Costa Rica vivió en Panamá y en ese país tenía 12 kilitos más a los que tiene ahora.

De eso ya pasaron bastantes veranos; ahora la guapa artista, quien es venezolana pero se radicó en Costa Rica, seduce desde el escenario con un cuerpo que no solo mueve al ritmo de su música, sino que seduce y llama bastante la atención.

Estefanie Peña, verdadero nombre de Niah, contó a La Teja que el cuerpo que luce hoy es el resultado del trabajo que hace en el gimnasio, pero en gran medida su físico se lo debe a su alimentación.

Por eso Niah dice que el secreto para estar fit, en su caso, es 99 por ciento alimentación y uno por ciento de gimnasio, donde también le tiene que poner bonito para tener condición física y aguantar sus explosivos shows.

Ella entrena en la cadena de gimnasios Smart Fit y generalmente va tres días a la semana en horarios matutinos, porque así pasa todo el día con muchísima energía, muy necesaria por estos días que anda promocionando sus nuevas canciones “Cupido” y “Llevarte amarte”.

Para Niah, si no hay rutina, al gimnasio se llega a ver el teléfono; por eso recomienda tener siempre un plan de ejercicio. (Cortesía)

“Me encanta hacer pesas. Siento que lo que más hago es la parte de piernas. Me gusta mucho hacer piernas, hombros y tríceps. Son mis ejercicios preferidos; pero sí es necesario combinar todo, entonces trato de hacer las rutinas combinadas con ejercicios que me gustan y que no me gustan porque esos que te incomodan son los que te hacen salir de las zonas de confort”, comentó la artista, de 31 años.

Su físico lo trabaja a punta de alimentación y el gimnasio. No hace ningún deporte por fuera ni le gustan actividades que tengan que ver con el crossfit, también reconoce que en sus ensayos de baile para sus shows, quema bastantes calorías.

Todo eso representa ese uno por ciento de actividad física que ella hace para tener su infartante físico; la otra parte, como adelantó ella, es la alimentación.

Los dietistas la consideran como tal, una dieta; pero para ella, el ayuno intermitente es un estilo de vida que practica como parte de sus hábitos saludables para cuidar su salud y físico.

“Eliminé por completo el azúcar de mi vida, todo lo que tomo no le coloco azúcar; no significa que no coma absolutamente nada que tenga azúcar, pero sí hay alimentos que dejé de consumir. Los lácteos como la leche entera, también los eliminé y todo lo procesado”, contó.

La conciencia por mejorar su alimentación y tomar eso como la carta de presentación de su infartante cuerpo, la obtuvo de una experiencia que vivió con su mamá, quien fue paciente de cáncer.

Según Niah, su mamá consultó a un médico que trabaja la medicina a través de la alimentación y fue así como le puso mucho más cuidado a lo que comía y comenzó a notar no solo los beneficios físicos, sino los que le daban a su organismo.

Niah tiene 31 años y su cuerpazo, en gran medida, se lo debe a la buena alimentación. (Cortesía)

Por eso, ella no lo piensa dos veces para recomendar a las personas a hacer cambios en los hábitos que tienen en cuanto a alimentación y la falta de actividad física.

“No hay que esperar a tener una enfermedad para tomar la decisión de alimentarse bien y practicar hábitos de una vida sana”, aseguró la cantante de música urbana.