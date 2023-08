Un participante de Nace una estrella subirá al escenario con el corazón partido

Jeff On y Niah jalaron por tres años, pero hace menos de un mes decidieron no seguir como novios, solo como amigos. (Cortesía)

Uno de los participantes de la sexta temporada de Nace una estrella subirá con el corazón partido al escenario del concurso de canto de canal 7, el próximo domingo.

Se trata del cantante venezolano Jefferson Donato Lara, cuyo nombre artístico es Jeff On, quien hace menos de un mes terminó su relación amorosa con la cantante Estefanie Peña, también de Venezuela.

Fue la mismísima Estef, conocida artísticamente como Niah, quien confirmó a La Teja que después de tres años de noviazgo, ellos decidieron ponerle punto final a la relación sentimental que tenían, aunque quedaron como muy buenos amigos.

“Terminamos hace menos de un mes, pero decidimos hacerlo de la mejor manera y conservar la amistad y todo eso, porque antes de ser novios éramos muy buenos amigos y la idea no era terminar en malos términos. Esta decisión fue de acuerdo mutuo, de que era lo mejor para los dos”, explicó la guapa y talentosa cantante.

La noticia de la soltería de ambos artistas cae como balde de agua fría, ya que a ellos se les veía muy felices y enamorados, tanto que los dos querían estar juntos en el programa del canal del trencito, por eso audicionaron por aparte, pero ella se quedó en el camino.

Niah es el nombre artístico de la guapísima cantante venezolana Estefanie Peña. (Cortesía)

Programa sin culpa

Niah aseguró que en la ruptura nada tuvo que ver el tema de que él lograra un cupo en el programa de canal 7 y ella no, pues según consideró, no era su momento.

“Absolutamente nada tiene que ver (Nace una estrella). Nosotros terminamos antes de que anunciaran los nombres de los participantes seleccionados, para el casting (que fue a inicios de julio) sí estábamos juntos”, mencionó la cantante de 31 años de edad.

La artista no ocultó que ella tenía la ilusión de ser aceptada entre los 12 participantes adultos que tendrá el programa, pero tras quedar fuera no sintió ni resentimiento ni envidia hacia su ex, quien sí logró el cupo.

“Obviamente todos los que estábamos participando en ese casting teníamos la ilusión de quedar, todos queríamos, pero en este caso en específico me sentí contenta de que uno de los dos hubiese sido elegido. Incluso nos estuvimos apoyando montones, corrigiéndonos y dándonos recomendaciones.

“Que él haya quedado y yo no, no pasa nada. Estoy convencida de que tengo muchas capacidades y de que no fui elegida no porque no lo hice bien, sino porque tal vez en esta oportunidad mi perfil no calzaba con lo que la producción tenía en mente. Simplemente lo veo como que la oportunidad, no estaba en este momento para mí. Ya vendrán cosas supermejores”, agregó la joven.

Otra conclusión que sacó del por qué ella no ganó el chance y su expareja sí, es por la trayectoria musical que tiene: más de tres años en la música.

“Siento que tal vez ellos (la producción) también quisieron darle la oportunidad a otras chicas que no han tenido la exposición que yo he tenido en los medios en Costa Rica, porque estos programas sirven para dar mucha visibilidad a los nuevos talentos”, apuntó.

Jeff On se ganó los aplausos por su versatilidad

Total apoyo

Eso sí, Niah dejó bien clarito que nada de esas dos situaciones (la ruptura y su no clasificación) influirá en su apoyo a Jeff. “Por supuesto que vamos a ir a apoyarlo”, recalcó.

La venezolana no le negará las porras a su ex, con quien convivió por mucho tiempo, porque no sería congruente con la decisión de los dos de mantenerse como amigos y porque también a ella la llenó de muchísima felicidad que clasificara.

“Supe que Jeff iba a estar en Nace una estrella antes de que se lo confirmaran a él y la noticia me puso superfeliz y contenta. Yo no dudaba que él podía ser uno de los elegidos por todas las capacidades y todo eso que sabemos de él”, acotó.

“Siento que una de las cosas que le favoreció es que él tiene mucha energía cuando hace sus shows y eso junto con su carisma le ayudó mucho, porque hay personas con mucho talento y cantan bien, pero a un artista no lo hace solo la voz, sino la energía, la puesta en escena y el capturar la atención. Él supo poner a jugar todo eso a su favor”, añadió la intérprete.

Niah apoyará mucho a Jeff On en Nace una estrella. (Cortesía)

Respecto a si Jeff le ha pedido consejos o recomendaciones previo a su debut en el programa de Teletica este 3 de setiembre, ella respondió: “No mucho, porque tiene unos excelentes profesores y ellos son los expertos”.

Mientras lo apoya, Niah continuará trabajando fuerte en su carrera musical. Adelantó que en setiembre (el mes de su cumpleaños) lanzará un EP y que “vienen cosas interesantes en los próximos meses”, pero que serán sorpresa.

¿Qué dice Jeff On sobre la ruptura? ¿El desamor le puede afectar en Nace una estrella? No se pierda la entrevista que le hizo La Teja al cantante venezolano. La publicaremos el viernes en nuestra web y redes sociales y el sábado en la edición impresa.