Austin Berry y Cristina Alfaro darán el ¡sí aceptó!, y ya recibieron un hermoso regalo de bodas

Austin Berry y Cristina Alfaro tienen siete años de relación. Fotografía: Lilly Arce.

Austin Berry y Cristina Alfaro están a unos días de dar el gran paso hacia el altar, y ya recibieron un gran regalo de bodas que ha marcado el inicio de su nueva etapa, como futuros esposos.

LEA MÁS: Austin Berry se vio en aprietos en Buen Día con una pregunta incómoda sobre Alajuelense

En una entrevista Alfaro nos reveló que, aunque se casan en el mes de diciembre, ya recibieron el mejor regalo de bodas y es que serán abuelos de una hermosa niña.

“Es un regalo de bodas que no puedo explicar. La bebita que viene en camino es hija de mi hijo mayor. Yo estoy sumamente emocionada, porque yo trabajo con muchachas y niñas y, realmente, mi sueño es verla bailando en la academia de baile en la que trabajo, además de verla llena de lazos y bling bling como la abuelita”, expresó la macha.

LEA MÁS: Kianny Berry alienta así a su papá Austin Berry por el “golpe” que se llevó

La guapa y talentosa diseñadora de modas detalló que su nieta se llamará Parisa, mientras que Austin Berry confesó que con la llegada de la bebita, el hogar de ambos estará más lleno de amor y pura alegría.

Cristina le contó a La Teja que hace siete años conoció a Austin Berry.

“Aunque tenemos siete años juntos, fuimos novios por ocho meses; luego tomamos la decisión de vivir juntos. Lo vacilón fue que Austin me dijo ‘ni en tu casa, ni en mi casa’, y así fue como comenzamos desde cero. Fue algo realmente novedoso para mí y arriesgado, pero la verdad es que valió la pena. Estoy sumamente feliz de que todo haya sucedido, porque aquí estamos siete años después juntitos y superenamorados”, detalló Cris.

Austin Berry y Cristina Alfaro serán abuelitos. Captura.

Alfaro confesó que la relación con el exparticipante de Mira quién baila ha sido muy linda, ya que él es un hombre muy amoroso y chineador.

“Yo vengo de una familia muy muy grande, soy la hermana menor, y desde siempre todos me han consentido mucho. Yo le pedí a Dios un buen hombre, porque me lo merezco, y él (Austin) ha sido muy lindo, a pesar de que en un inicio mi familia y mis amigos no querían que fuéramos novios, porque les daba miedo su pasado, pero al final tomé la decisión de conocerlo. Él desde el inicio sí fue claro y, bueno, ahora estamos muy felices”, agregó Cristina.

La pareja se apoya en cada paso que dan. Captura.

Por su parte, Austin comentó que Dios le dio una segunda oportunidad, y que en esta, encontró una gran mujer que lo chinea mucho y que eso lo tiene muy pero muy feliz.

“Ambos nos respetamos, nos amamos, nos apoyamos mucho en cada uno de nuestros trabajos y situaciones. Como toda pareja, también tenemos nuestras diferencias, pero es parte de ese crecimiento. No todo puede ser perfecto, y ahí es donde uno se conoce más con la otra persona, y todavía encuentra mayor motivación para estar juntos”, expresó Berry.

LEA MÁS: Austin Berry recibió una sorpresa de su esposa antes de su gala más tensa en Mira quién baila

Berry confesó que Cristina ha sido una mujer maravillosa con quien ha aprendido a disfrutar más de la vida y de las cosas más pequeñas.

“Uno llega a una edad o etapa que encontrar una pareja que te haga cada día mejor persona es de valorar, y eso siempre se lo voy a agradecer a ella”, comentó.

La boda de ambos será en diciembre y será algo muy íntimo; de hecho, la macha expresó que está viendo a ver a quiénes invita porque su familia es muy grande; además, ambos tienen un montón de amigos que desean que estén en ese día tan importante.

Austin Berry y Cristina Alfaro se casan en diciembre. Captura.

“Yo quiero algo muy pequeño, porque no creo en las bodas grandes, además no me gustan, y en realidad lo que quiero en este momento es vestirme muy linda para él y para mí, y que solo sea nuestro momento, algo íntimo con la familia y con amigos muy allegados. Queremos disfrutar ese día y que sea una unión llena de amor”, comentó.

La curvilínea contó que no hay fecha de boda, pero que en cualquier momento ambos salen casaditos en el registro.

“Yo tengo un problema y es que no puedo ponerle una fecha exacta a algo. Soy bastante buena organizando los eventos de todo el mundo, pero poner una fecha exacta para algo mío es algo que me cuesta, por eso le dije a Austin: ‘En una semana yo organizo todo y le decimos a los invitados los detalles del lugar’, comentó.

Cristina reveló que ella y el exjugador de Alajuelense son bastante espontáneos y que no les gusta seguir reglas, entonces no tienen planeado lo de la luna de miel, pero dijo que a ella le gustaría ir a Italia.

LEA MÁS: Kianny Berry Peraza confiesa el “precio que paga” por tener papás famositicos

“Con la luna de miel estamos viendo, porque por lo menos en Navidad viene mi familia de paseo, y también estamos muy pendientes del nacimiento de la bebita, pero ya una vez pasadas estas fechas me gustaría ir a Italia”, comentó.

Esta linda pareja está por contraer su segundo matrimonio. La diseñadora de modas estuvo casada por más de 25 años y tiene dos hijos. Por su parte, Austin Berry es padre de dos hijas y luego se casó con la expresentadora Glenda Peraza, con quien tuvo a su otra hija menor Kiki Berry. Su primer matrimonio duró 14 años, y llegó a su fin en 2014.