Austin Berry y su esposa encontraron en este deporte el secreto para fortalecer su amor

La diseñadora Cristina Alfaro reveló esta semana que encontró en un deporte el secreto para fortalecer su relación amorosa con el exfutbolista Austin Berry.

Austin Berry junto a su esposa Cristina Alfaro en el programa Batalla de karaoke. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

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En Instagram, Alfaro contó que hace unas semanas comenzaron a llevar clases de baile, una actividad que los ha unido como matrimonio y los ha encontrado más como pareja.

“Bailar juntos ha sido una de las experiencias más bonitas que hemos vivido”, reconoció Alfaro, quien contó que ya han tomado cuatro clases de baile en una academia.

Luego reconoció las bondades que trae ese deporte en la vida en pareja. “No se trata solo de aprender pasos, sino de conectar, reír, apoyarnos y disfrutar cada momento juntos”, afirmó.

Cristina Alfaro y Austin Berry cultivan su amor con este deporte

“Entre música y movimiento también se fortalece el amor, la complicidad y esa magia de compartir tiempo de calidad en pareja. Definitivamente… bailar en pareja se siente diferente cuando se baila con el corazón”, recalcó.

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Alfaro dijo que otra cosa que ha incidido en la gran experiencia que han tenido es que han compartido las clases en un ambiente de amigos.

Austin Berry y su esposa Cristina Alfaro están en clases de baile. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

Cristina y Austin tienen años juntos, pero se convirtieron en esposos hasta diciembre del 2024, precisamente el año en que el exjugador compitió en Mira quién baila.