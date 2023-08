¡Ayyy, qué torta! Le llovió a la periodista Lizeth Castro tras una publicación

Lizeth Castro fue una de las primeras famositicas en lamentar el supuesto fallecimiento del cantante José Luis Perales. Foto: Cortesía

La periodista Lizeth Castro fue una de las primeras famositicas en lamentar el supuesto fallecimiento del cantante José Luis Perales, pero después de compartir un emotivo mensaje, se mandó con una publicación que le sacó risas a más de uno y molestó a otros.

Por medio de su cuenta de Instagram, la comunicadora subió una imagen que decía: “La persona que inició el fake news (noticias falsas), sobre la muerte de Perales. ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre?”

El mensaje, para los que no saben, hace referencia a la pieza del cantante español llamada: “¿Y cómo es él?

La periodista escribió: “Se estaba cayendo”, Castro hizo la publicación con el fin de entretener a sus seguidores; sin embargo, no a todos les hizo gracia.

“Respeto mucho a Lizeth, pero no me hace gracia”, “Lizeth, algunos no saben la canción, muy jovencitos”, “Doña, te admiro pero deberías dar una disculpa”, fueron parte de los comentarios que dejaron sus seguidores, algunos hasta terminaron la frase de la imagen con líneas de la pieza.

La periodista, cuando salió la noticia, fue una de las primeras en irse en todas ya que publicó que había fallecido y escribió en sus redes: ”Gracias por tanto, por mecernos y estremecernos con música profunda que llega al alma. Una carrera artística que inició en 1977 y aún el año pasado ofreció un concierto”.

La comunicadora subió la imagen a su cuenta de Instagram. Captura

LEA MÁS: El mensaje que envió Lizeth Castro al cantante Alejandro Sanz

La supuesta muerte del cantante José Luis Perales estuvo en boca de todo el mundo y es que este lunes medios de comunicación internacionales asustaron al mundo entero al hacer viral la noticia de la supuesta muerte del reconocido cantante español, algo que él mismo negó por medio de un video en el que se veía bastante saludable.