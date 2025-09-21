Bad Bunny dará concierto gratis este sábado para ver en la casa y acá les contamos por dónde se puede ver

Bad Bunny dará un concierto gratuito este sábado por Amazon Prime Video. (AFP/AFP)

Bad Bunny vuelve a poner a brincar a sus fans, pero esta vez desde la casa.

Este sábado 20 de setiembre, el puertorriqueño dará un conciertazo gratis y exclusivo por Amazon Prime Video, donde promete cantar sus mayores éxitos y armar la fiesta a lo grande.

LEA MÁS: Fans de Bad Bunny en el país podrán vivir en Heredia el último concierto en Puerto Rico

La transmisión será mundial, para quienes paguen la plataforma, así que quienes tengan cuenta podrán disfrutarlo sin pagar un cinco extra. Pero, si usted no tiene cuenta en esa aplicación, puede echarse el repertorio desde la cuenta de Amazon Prime en Twich, ahí sí es gratis del todo.

En Costa Rica, el concierto inicia a las 7 de la noche.

El puertorriqueño, que sigue siendo el artista latino más escuchado del planeta, adelantó que tendrá un show lleno de sorpresas, visuales de otro nivel y un repertorio cargado de reguetón, trap y sus canciones más recientes.

El concierto tendrá una repetición automática a la medianoche y estará disponible por 24 horas en la plataforma.

LEA MÁS: Bad Bunny enfrenta demanda millonaria en medio de su gira de conciertos

Nota del redactor: Este artículo fue redactado con la ayuda de Inteligencia Artificial y verificado por el periodista.