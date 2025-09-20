Fans de Bad Bunny en el país podrán vivir en Heredia el último concierto en Puerto Rico.

Los fans de Bad Bunny en Costa Rica tendrán la oportunidad de vivir en Heredia el último concierto desde su residencia en Puerto Rico, parte de la gira “No me quiero ir de aquí, una más”.

El encuentro será el próximo sábado 20 de setiembre en el restaurante La Cantina Heredia, ubicado en Fátima, a partir de las 6:30 p.m., y la entrada será gratuita.

Los asistentes podrán disfrutar de la transmisión en vivo en la pantalla más grande de Heredia, con un sonido potente que promete hacer que todos canten y bailen al ritmo del artista como si estuvieran en Puerto Rico.

Además, será una oportunidad para compartir la experiencia con otros fans, crear recuerdos únicos y disfrutar de un ambiente lleno de música y energía.

Para reservaciones, los interesados pueden comunicarse al 8373-3745.

El local se encuentra a 150 metros al oeste de la esquina sur de la iglesia católica de Fátima.