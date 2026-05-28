Bad Bunny llegará a Toy Story 5 y tendrá un personaje que ya está dando de qué hablar

Bad Bunny prestará su voz a un curioso personaje en la nueva película de Toy Story. (MIKE COPPOLA/Getty Images via AFP)

El cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, sigue sumando proyectos fuera de la música y ahora llegará nada más y nada menos que a una de las franquicias animadas más queridas del mundo.

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Disney Pixar confirmó que el artista será parte de Toy Story 5, en la cual participará con un cameo de voz en las versiones en inglés, español latino y español de España.

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El reguetonero interpretará a “Pizza con anteojos”, un nuevo personaje que promete llamar muchísimo la atención dentro de la esperada película.

Según adelantaron, el personaje de Bad Bunny tendrá una personalidad misteriosa, relajada y además formará parte de una comunidad de juguetes olvidados que vive en un patio trasero.

La nueva entrega de Toy Story traerá de regreso a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de personajes clásicos, quienes ahora deberán enfrentarse a una nueva amenaza relacionada con la tecnología.

En esta ocasión, Bonnie tendrá una tableta inteligente llamada Lilypad, la cual buscará influir en su vida y en la forma en que hace amistades.

Disney Pixar confirmó la participación de Bad Bunny en la esperada Toy Story 5. (Disney Latino/La Nación)

Además de Bad Bunny, la producción también contará con la participación del actor Alan Cumming, quien dará voz a una versión alternativa y malvada de Tiro al Blanco durante una secuencia especial de la historia.

Por supuesto, también regresarán las voces más icónicas de la saga, como Tom Hanks interpretando a Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear y Joan Cusack como Jessie.

La película llegará oficialmente a los cines el próximo 17 de junio y desde ya muchos fanáticos están emocionados por ver cómo encajará Bad Bunny dentro del universo de Toy Story.

Hasta el momento, el intérprete de “La Santa” no se ha referido públicamente a este nuevo proyecto, aunque sus seguidores ya comenzaron a reaccionar en redes sociales tras revelarse el tráiler de la cinta.

Con esta participación, Bad Bunny continúa ampliando su carrera en el mundo audiovisual, luego de haber formado parte de distintas películas, series y producciones internacionales.