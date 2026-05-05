¡Se robó todas las miradas! Bad Bunny impacta en la MET 2026 con un look que envejece… pero con mensaje

Bad Bunny sorprendió con un maquillaje que lo hizo lucir décadas mayor en la Gala MET 2026. (ANGELA WEISS/AFP)

Si alguien sabe cómo llamar la atención en una alfombra roja, es Bad Bunny. En la edición 2026 de la Gala MET 2026, el cantante no llegó a improvisar: llegó con una idea clara, arriesgada y perfectamente alineada con la temática.

El puertorriqueño apareció con un look que lo hacía ver como un hombre de más de 80 años. ¿Cómo lo logró? Con horas de maquillaje, prótesis y detalles en el cabello que le sumaron “53 años” encima. Pero no fue solo por impacto visual: todo tenía un propósito.

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Según detalló el medio Europa FM, el artista explicó que la gala es el espacio perfecto para explorar y expresarse de forma distinta, y eso fue exactamente lo que hizo.

El cantante apostó por un esmoquin negro de Zara con referencias históricas en su diseño. (bad bunny /bad bunny)

El bastón y las prótesis reforzaron su concepto sobre el paso del tiempo. (bad bunny )

¿Por qué sí pegó con la temática?

El tema de este año fue “Costume Art” (Arte del Vestuario), y mientras muchos invitados se inspiraron en pinturas o esculturas, Bad Bunny fue más allá.

El cantante se enfocó en una sección específica de la exposición: The Aging Body (El cuerpo envejecido). Su mensaje fue directo: la ropa (como arte) no envejece, pero el cuerpo sí.

Con ese concepto, combinó tres elementos clave: un maquillaje que transformó completamente su rostro, su bastón que reforzó la idea del paso del tiempo y un esmoquin clásico que nunca pierde vigencia.

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Un traje sencillo… pero cargado de historia

Lejos de exagerar con el vestuario, Bad Bunny apostó por un esmoquin negro hecho a medida junto a Zara. El diseño incluyó: chaqueta cruzada, pantalón recto, camisa con una gran lazada.

Ese último detalle no fue casualidad. La lazada hace referencia al icónico vestido “Bustle” de 1947 del diseñador Charles James, una pieza clave en la historia del Costume Institute.