Bailarina Angie Gamboa se va del país con una espinita con Dancing with the Stars

Angie Gamboa volverá a menearse en las giras de Marco Antonio Solís. Instagram.

La bailarina costarricense Angie Gamboa volverá este lunes a Los Ángeles, Estados Unidos, ciudad en la que vive, pero se va con una espinita que le quedó de su reciente participación en Dancing with the Stars.

La carguísima artista regresará a esa tierra para descansar un poco, ver a su marido y colega, Ronny Hidalgo, y a su vez prepararse para la gira que tendrá junto con el cantante Marco Antonio Solís por Sudamérica, a partir de setiembre.

Angie, quien bailó esta temporada con el periodista José Miguel Cruz, tras tres ediciones de estar lejos de la pista del programa de Teletica, asegura que todavía tiene la meta de convertirse en la ganadora del concurso de meneos; sin embargo, es algo que se le ha negado en los cuatro años que ha participado.

Sin querer echarle la culpa a nadie, dice que con las estrellas que le ha tocado emparejarse, ha tenido que empezar prácticamente desde cero, pues ninguna tenía conocimientos ni la facilidades para menearse.

Anteriormente ella estuvo con el chef Rafael Calderón (primera temporada), Don Stockwell (segunda) y Daniel Del Barco (tercera) y regresó este año con JM, quien nunca antes había bailado.

Angie Gamboa puso a bailar a JM, pero lamenta que no les dieran tiempo para demostrar más. (Lilly Arce Robles.)

- ¿Le queda la espinita de levantar el trofeo de Dancing?

Sí, claro, yo creo que las parejas con las que me tocó les costaba un poco o no tenían la facilidad y yo los acompañé todo lo que podía, pero sí, me gustaría agarrar a una estrella que ya tenga conocimiento y proyectar llevarla a la final, uno sabe cuando alguien tiene o no la facilidad. A los cuatro los adoro; sin embargo, a nivel de baile sí se les dificultaba.

- ¿Cómo fue la relación con JM?

Haberlo conocido es de las cosas más lindas que me llevo del programa, hicimos una relación muy linda, lo disfruté mucho a él y al proceso. Él no era tan tieso como pensaba, estaba teniendo un gran avance y me hubiera gustado que le dieran un poco más de tiempo.

- ¿Cuáles diferencias encontró entre el programa de hace cinco años y el de ahora?

Creo que la producción ha crecido montones, desde la temporada uno a la siete es otra cosa, totalmente, pero yo creo que el mayor cambio lo hice yo. Antes tenía una mentalidad más cerrada y ahora, que vivo afuera, he madurado y por eso quería darme la oportunidad de venir, sé que no soy la misma.

Ahora entiendo mejor cómo funciona el programa, cuál es mi rol, cómo se me requiere como artista y tal vez en las primeras temporadas no lo entendía mucho y por eso esta vez lo disfruté al máximo.

- ¿Cómo hizo para venir teniendo en cuenta que es parte de las bailarinas de la gira de Marco Antonio Solís por el mundo?

Hice una pausa en la gira, me perdí ir a Europa por hacer Dancing, pero fue algo que elegí, tenía demasiadas ganas de venir, ya eran cinco años de no estar aquí y compartir con todos los que hacen el programa. Le di prioridad, solo que me tocó salir muy rápido, pero lo disfruté montones.

Ahora en setiembre me toca ir a Sudamérica, de hecho nos toca venir a Costa Rica (8 de octubre) y es algo que me emociona mucho porque es la primera vez que voy a bailar en un concierto aquí.

- ¿Qué tanta interacción logra tener con el Buki?

El día del show es bastante por los ensayos y ya después en el escenario, durante el resto del viaje no, pero es una persona superlinda, muy respetable, adora Costa Rica, él y la esposa, y eso me ha acercado mucho a ellos. De hecho, siempre me cuentan que a cada rato vienen a vacacionar o que los hijos vienen, creo que es de sus países favoritos.

- ¿Qué le ha sorprendido de esas giras?

No deja de sorprenderme el amor y la energía del público, subir al escenario y ver esos mares de gente es impresionante, todavía no sé cómo describirlo, cada concierto me pasa. También la producción de él es impecable, el trato con nosotros es muy bueno y eso no suele pasar en todos los casos y por eso se los aplaudo. Obviamente también está la oportunidad de viajar y conocer muchos lugares.

-¿Ha estado con otros artistas?

A nivel de conciertos no, pero sí en videos musicales que es lo que más he hecho, cuando me mudé a Los Ángeles trabajé para J Balvin y para Reik.

- A Ronny también la ido muy bien...

Sí, en el mundo del hip-hop, lo último que hizo fue Coachella bailando para Karol G, estuvo todo un mes trabajando con ella.

- Lo bonito es que los dos entienden lo que vive el otro...

Sí, esa parte la hemos podido llevar porque lo entendemos, aunque sí es complicado, de hecho este año hemos pasado más separados que juntos, pero cuando cada uno logra esos trabajamos nos alegramos porque son los sueños que se cumplen.

- ¿Sienten que el haber estado en Dancing les ayudó en algo?

Sí, Dancing fue nuestro primer puente a un montón de cosas, es un formato reconocido a nivel mundial como uno los mejores en la televisión y con solo decir que estuvimos, es una puerta abierta. También los valores agregados como hablar en cámaras o buscarlas cuando bailamos.