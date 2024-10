Bailarina de Mira quién baila contó que un participante la “agredió”

Lucía Jiménez, contó que fue lo que sucedió.

La bailarina Lucía Jiménez, “denunció” a su pareja de baile Luis Montalbert, al contar que mientras estaban ensayando para la gala siete del programa Mira quién baila, la “agredió”.

“Discusiones de una pareja de baile”, dijo la encargada de las redes sociales del programa de Teletica, mientras se arrimaba a ver qué era lo que estaba pasando.

La pareja empezó a decir que a ellos ya les tocaba el premio de la pareja, ¡Wao!, donde los jueces eligen y los participantes se ganan mil dólares (poco más de 516 mil colones), por toda la paciencia que han tenido.

Lucía Jiménez mostró el moretón. Fotografía: Lilly Arce

LEA MÁS: Janeth García se dio fuerte golpe en Mira quién baila y terminó con el ojo morado

Pero en eso, la macha, cambió de tema y empezó a soltar la bomba: “No les he enseñado el moretón que me dejó, porque me lo maquillé, pero Luis me agredió”, dijo Jiménez señalando su barbilla.

Lucía Jiménez contó que se tuvo que maquillar el moretón de su barbilla. Captura.

Lucía Jiménez mostró el moretón.

LEA MÁS: Decisión inesperada en Mira quien baila deja a todos en suspenso

Mientras el músico costarricense expresó que se había equivocado, que iba con toda la intención a hacer otra cosa, pero hubo un desliz.

LEA MÁS: Mimi Ortiz contó varias cosas de Mira quién baila que podrían “enojar” a la producción

“Vieras qué codazo le metí, a mí me dolía, ahora imagínese en la boquita de esta mujer”, dijo el cantante de Gandhi.

Es normal que en los ensayos ocurran accidentes, pues las parejas ensayan con otras vestimentas, zapatos y hasta en otro tipo de piso.