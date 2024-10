Mimi Ortiz contó varias cosas de Mira quién baila que podrían “enojar” a la producción

Mimi Ortiz y Yenier Jiménez en una de las galas de Mira quién baila.

Mimi Ortiz se rajó al hablar varias cosas del programa Mira quién baila que podrían hacer “enojar” a la producción.

Por medio de su cuenta de Instagram, la macha se puso a jugar preguntas y respuestas con sus seguidores, por lo que varios de ellos no dudaron en hacerle una que otra pregunta sobre el formato de canal 7.

“¿Cuánto vale la entrada para ir a un programa?”, inició diciéndole un seguidor, por lo que la guapa expresentadora respondió: “Esa es una de las preguntas que más hacen, pues ya he visto a mis otros compañeros aclarar. Las entradas no se venden, no se regalan y tampoco se consiguen, porque la producción es la encargada de repartir el número de entradas entre famosos, bailarines, producción y prensa, y a nosotros solo nos dan cierta cantidad que repartimos entre familiares y amigos”, dijo.

Y, aunque dio esta explicación, añadió algo que podría hacer enojar a la producción del programa.

“Lastimosamente, no, no se pueden comprar las entradas. Hoy me ofrecieron un buen monto por ellas y hasta me quedé pensando”, contó “vacilando”.

A Mimi Ortiz le tocará bailar con otra pareja. Fotografía: Lilly Arce

La bailarina, a la que la gente ve como la gran favorita para ganar esta temporada de MQB, pues ya ha ganado dos galas, y el reto ¡Wao!, en el que una de las parejas al final de la noche se lleva mil dólares (poco más de 500 mil colones), expresó que ella tiene planeado algo con esos premios.

“Eso es platica para nosotros. Yo ya llevé dos noches; o sea, dos mil dólares (poco más de un millón) y mi plan es ganar seis noches, la mitad de las doce galas, y estoy trabajando mucho para que así sea”, añadió.

Mimi Ortiz ha ganado dos veces el premio de la pareja ¡Wao! . Fotografía: Lilly Arce

La exrumberita comentó que en esta sétima gala no estará con Yenier Jiménez (su bailarín), y aunque está acostumbrada al ritmo de él, no la va a ver “fea”, pues está convencida de que se puede adaptar a otros bailarines.

“Para mí no estar con mi bailarín no es una desventaja, es una oportunidad. Esto me viene a mover de mi zona de confort, pero me encanta porque lo que me mueva de mi zona, me hace crecer, mejorar y avanzar. Todo está desde la perspectiva que usted vea las cosas”, detalló.

Recordemos que Mimi bailará reguetón junto con Michael Rubí y tango con Erick Vásquez, porque su pareja desde que se inició la competencia avisó que irá a representar a Costa Rica en el campeonato de salsa más top a nivel mundial (España), el próximo 26 de octubre.