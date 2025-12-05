Bailarina Lucía Jiménez respondió con sarcasmo curiosa pregunta que le hicieron sobre Javier Acuña

La bailarina Lucía Jiménez respondió con algo de sarcasmo a una pregunta bastante curiosa que le hicieron en redes y que tiene que ver con su amigo y compañero de Teletica, Javier Acuña.

Jiménez y Acuña se tomaron juntos unas vacaciones por Tamarindo, Guanacaste, tras el final de Mira quién baila el domingo pasado y eso dio pie a la interrogante que le lanzaron a la guapa a través de Instagram.

“¿Usted y Javier son novios? Siempre están juntos”, cuestionaron a la expareja de Ítalo Marenco en la pista de baile del reality de canal 7.

Lucía Jiménez y Javier Acuña sí hacen pareja en algunas competencias de baile. Fotografía: Instagram Lucía Jiménez. (Instagram/Instagram)

La respuesta sarcástica de Lucía Jiménez

Lucía no dejó pasar la pregunta, solo que respondió con una dosis de sarcasmo a quien se la planteó.

“Sí, también es mi novio”, respondió la talentosa subcampeona de Mira quién baila 2.

Ambos están enamorados... pero de otras personas

Lucía no entró en mayores detalles, pero es bien sabido que tanto ella como Javier están muy enamorados, pero de sus respectivas parejas.

Lucía tiene una relación sentimental desde hace casi cuatro años con Carlos Matute, un periodista y productor audiovisual de nacionalidad venezolana, pero que vive hace un tiempo en Costa Rica.

Lucía Jiménez respondió con algo de sarcasmo a la pregunta que le hicieron sobre Javier Acuña. Fotografía: Instagram Lucía Jiménez. (Instagram/Instagram)

Mientras que Javier también tiene una relación amorosa bastante consolidada con Carlos Blanco, a quien es muy común verlo en los programas de Teletica en los que Javier participa.

Así que entre Lucía y Javier no hay más que una intensa relación de amistad.