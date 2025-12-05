Farándula

Bailarina Lucía Jiménez respondió con sarcasmo curiosa pregunta que le hicieron sobre Javier Acuña

Bailarines de Teletica disfrutan juntos de unas vacaciones en Tamarindo tras el final de Mira quién baila

Por Manuel Herrera

La bailarina Lucía Jiménez respondió con algo de sarcasmo a una pregunta bastante curiosa que le hicieron en redes y que tiene que ver con su amigo y compañero de Teletica, Javier Acuña.

Jiménez y Acuña se tomaron juntos unas vacaciones por Tamarindo, Guanacaste, tras el final de Mira quién baila el domingo pasado y eso dio pie a la interrogante que le lanzaron a la guapa a través de Instagram.

¿Usted y Javier son novios? Siempre están juntos”, cuestionaron a la expareja de Ítalo Marenco en la pista de baile del reality de canal 7.

Bailarina Lucía Jiménez
Lucía Jiménez y Javier Acuña sí hacen pareja en algunas competencias de baile. Fotografía: Instagram Lucía Jiménez. (Instagram/Instagram)

La respuesta sarcástica de Lucía Jiménez

Lucía no dejó pasar la pregunta, solo que respondió con una dosis de sarcasmo a quien se la planteó.

Sí, también es mi novio”, respondió la talentosa subcampeona de Mira quién baila 2.

Ambos están enamorados... pero de otras personas

Lucía no entró en mayores detalles, pero es bien sabido que tanto ella como Javier están muy enamorados, pero de sus respectivas parejas.

Lucía tiene una relación sentimental desde hace casi cuatro años con Carlos Matute, un periodista y productor audiovisual de nacionalidad venezolana, pero que vive hace un tiempo en Costa Rica.

Bailarina Lucía Jiménez
Lucía Jiménez respondió con algo de sarcasmo a la pregunta que le hicieron sobre Javier Acuña. Fotografía: Instagram Lucía Jiménez. (Instagram/Instagram)

Mientras que Javier también tiene una relación amorosa bastante consolidada con Carlos Blanco, a quien es muy común verlo en los programas de Teletica en los que Javier participa.

Así que entre Lucía y Javier no hay más que una intensa relación de amistad.

Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

