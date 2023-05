Una bailarina de ‘Dancing with the Stars’ llegó muy bien acompañada al concierto de Manuel Turizo

Lucía Jiménez junto a su galán. Manuel Herrera.

Una de las bailarinas más reconocidas de Dancing with the Stars Costa Rica llegó muy bien acompañada al concierto del colombiano Manuel Turizo, este sábado en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

Se trata de Lucía Jiménez, quien conquistó el trofeo de la competencia de baile que produce en el país Teletica Formatos en el 2016 junto al chef Daniel Vargas.

Jiménez dijo a La Teja que llevaba poquito más de un año de relación con Carlos Matute, su galán, un periodista y productor audiovisual de 36 años y quien es de nacionalidad venezolana.

“De él me atrae que es super inteligente y tranquilo y eso me da mucha paz y mucha calma”, confesó la talentosa bailarina, quien tiene varios trofeos de campeonatos nacionales e internacionales de salsa.

Aunque está bastante enamorada del musculoso muchachito, Luci dijo que por ahora no hay planes más allá del noviazgo. “Estamos disfrutando el presente”, respondió sobre si hay planes de boda o si ya han hablado del tema.

Carlos también habló con La Teja. Reveló que le gusta todo de Lucía. “Ella es increíble y me enamora todo de ella”, contó.

Respecto a cómo llevan la relación por ser Luci una figura pública, él dijo que le encanta que ella sea una famositica y que, a pesar de que llevan 12 meses de amor, él solo ha aprendido tres pasos de salsa en línea.

“He aprendido tres pasos de salsa en un año, pero ella me dice que bailo bien merengue”, indicó Matute, quien conoció a Lucía por medio del cantante Jecsinior Jara cuando este estaba en Dancing with the Stars.

Carlos contó que él es más roquero, pero que su amorcito lo convenció a asistir al concierto de Turizo.

El novio de Luci tiene 12 años de vivir en Costa Rica. “Digo que soy un tico que nació en otro lugar”, declaró entre risas. Contó además que está en trámites para nacionalizarse.

A la parejita le deseamos toda la suerte y que el amor que presumen dure por toda la vida.