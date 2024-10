Bailarina Yessenia Reyes recuerda premio que marcó el antes y después de su carrera

Yessenia Reyes actualmente baila con Diego Bravo en Mira quién baila. (Cortesía)

“Me conmueve bastante porque fue la primera vez que ganaba el premio a mejor coreografía y decía que estaba marcando un antes y un después en mi carrera y no pensé que le abriría la puerta a algo que se volvió recurrente en mi vida”.

Así recuerda la bailarina Yesenia Reyes el premio que recibió en mayo del 2018 y que la subió a lo más alto del podio como mejor profesora de danza del país en ese año, una distinción que todavía sigue ganando.

LEA MÁS: Así fue que Diego Bravo le quebró el dedo a su bailarina Yessenia Reyes

Reyes lleva años de sacudir la escena costarricense con su talento para el baile y su popularidad se hizo grandísima luego de que canal 7 la fichara como una de sus bailarinas estelares en programas como Dancing with the Stars, Tu cara me suena y, hoy en día, Mira quién baila (es la pareja de Diego Bravo).

Yess celebra “todo lo bailado” pero ese momento del 2018 fue muy importante para ella, porque lo tomó como un premio a los incontables sacrificios que hizo por años para convertirse en la bailarina y mujer que es en este momento.

Yessenia Reyes con el premio que recibió en el 2018. (Cortesía)

“Ese momento significó todo porque realmente venía de esforzarme toda mi vida, desde pequeñita, entrenando, haciendo clases e invirtiendo todo lo que tenía de mi dinero para poder ser mejor cada día. Siempre ahorraba todo lo que podía para poder irme del país y hacer las clases con los mejores maestros para entender bien todas las técnicas, ser mejor coreógrafa, bailarina y, sobre todo, para poder enseñar”, destacó.

LEA MÁS: Yessenia Reyes, pareja de Diego Bravo en Mira quién baila, se accidenta y tiene ruda lesión

Para cuando obtuvo el galardón Yess era una mujer soñadora y con gran expectativa de las competencias de baile tanto en Costa Rica como fuera de aquí.

“Ahora soy la mejor versión de Yessenia y me siento tan feliz de decirlo. Me llevó media vida llegar a entender cosas importantes y me siento privilegiada de haber sufrido lo que tuve que sufrir para llegar al pensamiento y expectativa de vida que tengo hoy en día. No es que tenga todo lo que soñé, pero tengo una espiritualidad plena y eso lo valoro”, enfatizó.

Yessenia Reyes ganó la segunda temporada de Dancing with the Stars junto a Renzo Rímolo. (Adrian soto)

Reyes, de 35 años, agradece a Dios por todo lo que ha alcanzado gracias al baile y por hacer de su carrera una fuente de satisfacciones para ella.

LEA MÁS: Bailarina Yessenia Reyes reveló con qué se encontró tras conocer a Diego Bravo