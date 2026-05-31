Bailarina Yessenia Reyes vive un momento de gran felicidad a 10 días de la muerte de su papá

La bailarina Yessenia Reyes vive un momento de inmensa felicidad a 10 días de afrontar la dolorosa muerte de su papá, don Eduardo Cartagena.

El señor murió el 20 de mayo mientras Yessenia estaba en Sevilla, España, trabajando con el cantante Joaquín Yglesias, lo que le impidió estar en el funeral.

Yessenia Reyes compartió hermosas fotos junto a sus sobrinos en un especial reencuentro familiar tras el duro golpe de la muerte de su papá. Fotografía: Instagram Yessenia Reyes. (Instagram/Instagram)

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Esperado reencuentro

Reyes contó este sábado que se reencontró con parte de su familia durante la graduación de sus sobrinos, en Estados Unidos.

“Dios acomoda todo de la manera perfecta. Hoy (sábado) entre lágrimas y abrazos y motivos para celebrar, agradezco poder estar aquí junto a mi familia”, afirmó Yessenia con significativas fotos del momento.

“Celebrando logros, compartiendo amor y recordando que incluso en los momentos más difíciles, la vida nos sigue regalando razones para sonreír y agradecer juntos”, agregó.

Yessenia Reyes compartió hermosas fotos junto a sus sobrinos en un especial reencuentro familiar tras el duro golpe de la muerte de su papá. Fotografía: Instagram Yessenia Reyes. (Instagram/Instagram)

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Tía orgullosa

Yessenia también compartió la felicidad que siente por el logro académico de sus sobrinos.

“No puedo estar más orgullosa. Los vi nacer y ahora los veo ir buscando su camino”, refirió.