La dolorosa razón por la que Yessenia Reyes no pudo despedirse de su papá

La bailarina viajará a California para reencontrarse con su mamá y familiares.

Yessenia Reyes sigue intentando asimilar la dolorosa pérdida de su papá, Eduardo Cartagena, fallecimiento que la sorprendió mientras se encontraba en Sevilla, España, trabajando en una producción audiovisual junto al cantante Joaquín Yglesias.

La bailarina conversó con La Teja y confesó que han sido días sumamente difíciles, llenos de emociones encontradas, tristeza y mucha impotencia por no poder abrazar a su familia en este momento tan duro.

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Según explicó, una vez que termine el proyecto en Europa, su prioridad será reencontrarse con su hermana y gran parte de su familia en California, Estados Unidos.

César Abarca ha sido uno de los grandes apoyos emocionales de la bailarina. (Yessenia Reyes /Yessenia Reyes)

Yessenia aseguró que continuará trabajando para honrar lo que su papá le enseñó. (Yessenia Reyes /Yessenia Reyes)

Eduardo Cartagena, papá de Yessenia, enfrentaba serios problemas de salud. (Yessenia Reyes /Yessenia Reyes)

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“Una vez que regrese me voy para California para ver a mi familia de Estados. Todo se juntó en estos días, mis sobrinos se gradúan en la escuela y además no quiero dejar sola a mi mamá, entonces después me llevó a mami para Costa Rica”, contó.

Yessenia aseguró que una de las cosas que más le ha pesado a lo largo de los años es la distancia que siempre existe entre ella y sus seres queridos.

“Es complicado porque siempre hay que hacer muchas vueltas para que yo pueda compartir con mi familia. Hasta para darles un abrazo hay que tomar un avión. La gente no valora cuando pueden tener cerca el apoyo de la familia”, expresó conmovida.

La exparticipante de Mira quién baila explicó que todavía permanecerá un par de días más en España antes de trasladarse a Portugal, específicamente a Lisboa, donde terminarán la gira de grabación de videos musicales.

Actualmente forma parte del equipo que trabaja en el nuevo disco de Joaquín Yglesias, un proyecto enfocado en baladas icónicas y que ya lleva doce días de grabación entre varias ciudades europeas.

Eduardo Cartagena, papá de Yessenia, enfrentaba serios problemas de salud. (Yessenia Reyes /Yessenia Reyes)

“Queda mucho por recorrer, vamos a terminar en Lisboa donde vamos a cerrar la gira de producción de videos”, explicó.

La bailarina contó que este es el tercer proyecto internacional que realiza junto al cantante y al equipo de producción.

“La primera vez fue en Italia, la segunda en México y ahora en España y Portugal”, detalló.

Yessenia Reyes permanece en Europa mientras enfrenta la muerte de su papá.

Fallecimiento de su papá

Al enterarse de la muerte de su papá, este martes, su reacción inmediata fue querer salir corriendo hacia El Salvador, pero entendió que llegar a tiempo al funeral era prácticamente imposible.

“Teníamos 24 horas para enterrar a mi papá y si me esperaban tenían que cremarlo o embalsamarlo y eso no era opción. Además, para mí era imposible llegar”, relató.

Yessenia explicó que el viaje desde Europa hasta El Salvador implicaba varios vuelos locales e internacionales, algo que habría tomado demasiado tiempo.

Además, confesó que sus propios familiares le pidieron que no abandonara el proyecto laboral y que siguiera adelante, pues estaban seguros de que eso era lo que su papito habría querido.

“Mi familia me dijo que me quedara en el proyecto. Me hicieron recordar que mi papá no habría querido que yo renunciara”, comentó.

La bailarina aseguró que, aunque tomar esa decisión fue extremadamente doloroso, también sintió mucha paz al saber que sus familiares estaban unidos y organizados con todo lo relacionado al funeral de su papá.

“Todos se pusieron de acuerdo con la salud de mi papá y el funeral. Eso me dio tranquilidad”, expresó.

Yessenia no ocultó que emocionalmente se ha sentido completamente devastada y confesó que el apoyo de las personas cercanas ha sido fundamental para mantenerse fuerte.

Uno de sus mayores apoyos ha sido su novio, César Abarca, a quien describió como un verdadero ángel durante esta tormenta emocional.

“Él me ha sostenido en todo momento, a cada rato me llama, me ha ayudado a estabilizarme y ha estado pendiente de mami y de toda mi familia. Se ha hecho cargo de absolutamente todo tanto en la academia como con mi familia mientras pasa toda la tormenta”, contó.

Además, destacó el respaldo que recibió de sus compañeros de trabajo, especialmente de Joaquín Yglesias y de Valeza Rodríguez, quienes estuvieron acompañándola desde el instante en que recibió la devastadora noticia.

“Me acuerparon en el peor momento”, dijo con agradecimiento.

Salud de su papito

Hace algunos meses, Yessenia había hablado públicamente sobre el delicado estado de salud de su papá. Incluso, durante su participación en Mira quién baila 2025 confesó que vivía con “un nudo en el corazón”, pues su papito enfrentaba insuficiencia renal y otros padecimientos que poco a poco fueron deteriorando su salud.

En aquel momento, la bailarina aseguró que esa situación le recordaba constantemente lo importante que es valorar la salud y el tiempo con la familia.

Ahora, en medio del dolor, Yessenia expresó que seguirá adelante honrando todas las enseñanzas que su papá le dejó.

“Voy a hacer lo que mi papá me enseñó: seguir adelante aunque tenga el corazón roto, no renunciar ni en los momentos más difíciles. Le di todo a mi papá en vida y espero que esté orgulloso de la hija que fui. Siempre estuve ahí y no tengo peso en el corazón”, concluyó.