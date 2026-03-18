Balerom habló de nuevo sobre la acusación en su contra por el delito de grooming

Andrés de la Espriella, artísticamente conocido como Balerom, asegura que las acusaciones en su contra son para dañar su imagen.

El cantante Balerom volvió a pronunciarse ante las acusaciones en su contra, por un supuesto caso de grooming, del que lo acusó el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y que, según trascendido, habría ocurrido hace más de una década.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el artista rechazó tajantemente los señalamientos y aseguró que se trata de información malintencionada que busca dañar su imagen personal y profesional.

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Balerom se refirió de nuevo a las acusaciones en su contra por el delito de grooming. (redes/Instagram)

“En los últimos días ha circulado información que lamentablemente pretende vincularme con hechos sumamente graves, relacionados con un supuesto caso de grooming hace 14 años. Aquí hay mala intención. Reitero que rechazo esas falsas acusaciones”, expresó.

Balerom fue enfático en negar cualquier conducta inapropiada, asegurando que “jamás” sostuvo conversaciones de carácter sexual ni tuvo intenciones indebidas con personas menores de edad.

“No ha habido en ningún momento intenciones morbosas de mi parte hacia nadie. Tampoco cometí delito alguno. Jamás sostuve ninguna conversación de carácter sexual, ni realicé prácticas de ningún tipo con fines de tener encuentro sexual con personas menores de edad”, escribió.

Balerom se refirió de nuevo a las acusaciones en su contra por el delito de grooming. (redes/Instagram)

Además, defendió su trayectoria, indicando que siempre se ha caracterizado por ser una persona respetuosa y transparente.

“He recorrido este país de punta a punta mostrando respeto… Mi vida no es ningún secreto”, afirmó.

El cantante también aseguró que respeta la ley y que, de ser necesario, enfrentará cualquier proceso por las vías legales correspondientes, respaldado por su equipo de abogados.

“Respeto las instituciones, por esa razón, cualquier situación que eventualmente deba ser aclarada será atendida por las vías formales correspondientes, donde ejerceré mi derecho de defensa con la absoluta tranquilidad que me dan mis abogados y la transparencia que me caracteriza”, publicó.

Asimismo, agregó que le da “mucha cólera presenciar la difusión de versiones infundadas” y que solo quieren destruir su imagen.

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Balerom se refirió de nuevo a las acusaciones en su contra por el delito de grooming. (redes/Instagram)

Finalmente, agradeció el apoyo de sus seguidores y amigos y dejó claro que continuará trabajando mientras enfrenta la situación.

“Seguiré este proceso como corresponda y también seguiré breteando. Con la frente en alto porque no cualquiera me daña y nadie me regala la harina. Yo sí tengo oficio, gracias a Dios”, concluyó.