Berny Madrigal vive momentos de película en Madrid y será la envidia de muchos

El bailarín, modelo y empresario Berny Madrigal vivió uno de esos momentos que parecen sacados de una película durante su reciente viaje por Europa.

El exparticipante de programas como Combate y Mira quién baila jamás olvidará la sorpresa que se llevó mientras recorría las calles de Madrid, en España, junto a su esposa, Magaly Alfaro, y su hijo.

Berny Madrigal quedó como loco tras conocer a Benicio del Toro. Fotografía: Instagram Berny Madrigal. (Instagram/Instagram)

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“Cosas que pasan en Madrid”

Fue el propio Berny Madrigal quien compartió la experiencia en sus redes sociales, donde dejó ver lo emocionado que quedó.

“Cosas que pasan en Madrid”, escribió en Instagram al contar que, sin planearlo, terminó encontrándose con dos figuras de talla internacional.

“Teníamos de vecino a Manu Ríos y de compras nos topamos a Benicio del Toro”, relató.

Berny Madrigal documentó esta sorpresa que le pasó en Madrid

Vecino de una estrella de Netflix

El primer encuentro fue con Manu Ríos, actor, modelo y cantante español que alcanzó fama mundial por su papel de Patrick Blanco en la serie Élite.

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Según mostró Madrigal, Ríos estaba ingresando al edificio donde vive, muy cerca del lugar donde él y su familia se hospedaban.

El tico incluso compartió un video del momento, dejando ver lo cerca que estuvieron del artista.

“A Magaly casi le da algo”, comentó entre risas sobre la reacción de su esposa al verlo en persona.

Encuentro cara a cara con un ganador del Óscar

Pero la experiencia no terminó ahí. En otra salida por la ciudad, el costarricense tuvo un segundo encuentro, esta vez con una leyenda del cine.

Se trató de Benicio del Toro, reconocido actor que ganó el premio Óscar como mejor actor de reparto por su papel en Traffic, en el 2000.

A diferencia del primer encuentro, esta vez Berny Madrigal no dudó en acercarse y pedirle una fotografía.

“Aquí con un amigo”, escribió al compartir la imagen junto al actor, en tono jocoso. Su hijo también se fotografió con la estrella de Hollywood.

Berny Madrigal dijo que era vecino de Manu Ríos en Madrid. Fotografía: Instagram Berny Madrigal. (Instagram/Instagram)

Un viaje que lo dejó marcado

El viaje por Europa ya era especial para Berny Madrigal, por compartirlo con su familia, pero estos encuentros inesperados lo convirtieron en una experiencia aún más inolvidable.

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Sin duda, una anécdota que quedará para siempre en su memoria y que dejó a más de uno con ganas de vivir algo parecido.