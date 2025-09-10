Berny Madrigal explotó contra la Selección Nacional y se acordó de su novia de colegio

Berny Madrigal, modelo y productor de eventos, está dolido con el accionar de la Selección Nacional.

Berny Madrigal fue uno de los aficionados que explotaron contra la Selección Nacional e incluso la comparó con su novia de colegio, luego del partido contra Haití en el que empataron a tres goles.

Al exparticipante de Mira quién baila (MQB) no le gustó para nada el accionar de la Tricolar, la cual inició ganando 2 a 0 en el primer tiempo.

El productor de eventos hasta está convencido que no iremos al Mundial 2026 tras ver los dos partidos que lleva la Tricolor en esta etapa eliminatoria.

Berny Madrigal, productor de eventos y exparticipante de Mira quién baila, estalló contra la Selección Nacional. (redes/Instagram)

Según publicó en sus redes, hasta la eficiencia del entrenador Miguel “Piojo” Herrera lo tiene dudando.

Berny está tan dolido que de los seis puntos que estaban en juego, la Sele solo haya ganado dos, que comparó su sufrimiento con una decepción amorosa que vivió en su época de colegio.

“Desde que me terminaron en el colegio no sufría tanto. ¡Fuera el Piojo! ¡Fuera el Piojo!“, publicó.

El amante del fútbol, además, es de los que opina que Celso Borges hace mucha falta en la Sele y que extraña verlo en la cancha con la roja puesta.

Berny Madrigal dice extrañar a Celso Borges en la Selección Nacional. (redes/Instagram)

A Berny este año el fútbol no le ha dado muchas alegrías, pues hace poco también se molestó con los jugadores del Deportivo Saprissa, luego de que quedaran eliminados de la Copa Centroamericana contra Motagua de Honduras.

