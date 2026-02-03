Farándula

Bismarck Méndez dejará en Bélgica la mitad de su corazón: a esto fue el presentador de Teletica a Europa

Figura de De boca en boca no necesariamente andaba de vacaciones en esa parte del mundo, su objetivo era otro

Por Manuel Herrera

El presentador Bismarck Méndez dejará en una ciudad de Bélgica la mitad de su corazón, según confesó este lunes al revelar el verdadero motivo de su viaje a Europa.

La figura de Teletica aclaró que su visita al Viejo Continente no es precisamente por vacaciones, como muchos pensaron en un inicio, sino por una razón profundamente familiar y emotiva: fue a dejar a su única hija a estudiar a ese país.

Bismarck Méndez
Bismarck Méndez y su hija Luciana en Bélgica. Fotografía: Instagtram Bismarck Méndez. (Instagram/Instagram)

“Aquí la vamos a venir a dejar”

Por medio de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el presentador de De boca en boca explicó que ya se encontraba en la ciudad donde vivirá su hija en adelante.

“Kortrijk es donde va a estudiar mi hija Luciana y aquí la vamos a venir a dejar y espero que ande en bici”, dijo Méndez al llegar a la ciudad belga.

El comunicador detalló que se trata de un sitio pequeño y encantador, ubicado a las afueras del país europeo.

“Es un lugar muy bonito”, calificó el también entrenador físico.

Bismarck Méndez revela por qué fue a Bélgica

Luciana, la razón del viaje

Luciana Méndez Lazo, de 21 años, es la única hija de Bismarck Méndez, por lo que el momento tiene una carga emocional especial para el presentador.

Méndez no dio a conocer qué carrera estudiará Luciana en Bélgica.

No eran solo vacaciones familiares

Bismarck salió del país a mediados de la semana pasada acompañado por su hija y su yerno. En un inicio, sus publicaciones en redes sociales daban a entender que se trataba de unas vacaciones familiares; sin embargo, este lunes dio a conocer el motivo real.

Bismarck MéndezTeleticacanal 7EuropaBélgica
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

