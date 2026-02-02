Esta fue la razón por la que Bismarck Méndez no fue a votar

Bismarck Méndez mostró que se encontraba en Leuven, Bélgica, durante la jornada electoral. (Instagram/Instagram)

A pesar de que por varios días estuvo incentivando a ejercer el voto, el presentador Bismarck Méndez no participó en la jornada electoral y fue él mismo quien dejó ver el motivo a través de sus redes sociales.

Por medio de su cuenta de Instagram, el también presentador mostró que se encontraba en Bélgica, específicamente en la ciudad de Leuven. En sus historias compartió imágenes del lugar, dejando claro que estaba fuera del país mientras se desarrollaban las votaciones en Costa Rica.

Además, publicó una imagen relacionada con Laura Fernández, en la que se indicaba que sería la segunda mujer presidenta en la historia del país. Junto a esa publicación, Méndez escribió que se debía respetar la decisión y que era momento de seguir luchando por Costa Rica.

De esta manera, el comunicador dejó ver dónde estaba durante la jornada y aprovechó para enviar un mensaje sobre la importancia de mantener el respeto y trabajar por el futuro del país.

A la próxima le tocará planear el viaje en otra fecha para evitar perderse de estar fiesta y puede ejercer su derecho al voto.