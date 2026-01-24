Yiyo Alfaro insinuó intención de debutar en la política y esto le dijo Bismark Méndez

José Miguel “Yiyo” Alfaro lanzó este sábado una pregunta bastante curiosa en la que insinuó sus intenciones de debutar, algún día, en la política.

Yiyo Alfaro acompañó su singular publicación con fotos moderando un evento en los que tenía bastante porte de candidato presidencial. Fotografía: Instagram Yiyo Alfaro. (Instagram/Instagram)

Por medio de su cuenta de Instagram, el presentador de Teletica sondeó el apoyo que tendría si en algún momento decidiera lanzarse a la arena política.

“Gente, pregunta seria… ¿Si un día me meto en política ustedes me apoyarían o qué?”, escribió Yiyo en un posteo acompañado de varias fotos en las que aparece moderando un evento y con porte de candidato presidencial.

El presentador cerró su publicación con un mensaje muy acorde al momento electoral que vive el país: “Feliz fin de semana, recuerden votar el 1 de febrero”.

La reacción de Bismarck Méndez no pasó desapercibida

Las respuestas no tardaron en llegar y una de las que más llamó la atención fue la de Bismarck Méndez, su gran amigo.

Alfaro y Méndez mantienen una estrecha relación de amistad, tan cercana que muchos seguidores bromean con que son más que amigos, algo que ambos se toman con humor.

El querido Patacón no dudó en mostrar su respaldo y hasta se imaginó un rol protagónico al lado de Yiyo.

“Claro, en las 3 papeletas, y esperando ser la mejor ‘primera damo’ de la historia”, comentó Méndez, avivando el ya famoso “bromance” entre ambos.

Bismarck Méndez y Choché Romano reaccionaron así a la publicación de Yiyo Alfaro. Fotografía: Captura Instagram Yiyo Alfaro. (Instagram/Instagram)

Choché también se metió en la conversación

Otro que reaccionó fue Bernardo “Choché” Romano, otro de los grandes amigos del presentador, quien prefirió negociar antes de comprometer su apoyo político.

“No te voy a dar ninguna Embajada”, le respondió Yiyo, siguiendo el tono relajado y humorístico de la conversación.

¿Broma o coqueteo con la política?

Aunque todo se dio en un ambiente de broma y complicidad, la publicación de Yiyo Alfaro se da en plena coyuntura electoral, a pocos días de las elecciones del 1 de febrero, lo que hizo que muchos se preguntaran si el presentador realmente se imagina, en algún momento, dando el salto de la televisión a la política.

