Farándula

Yiyo Alfaro se venga de quienes se burlaron de él en Navidad

El presentador Yiyo Alfaro se vengó, muy a su manera, de quienes se burlaron de él en Navidad

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Yiyo Alfaro
Yiyo Alfaro decidió vengarse, a su manera, de quienes se burlaron de él en Navidad. (Instagram/Instagram)

El presentador Yiyo Alfaro, figura del programa ¡Qué buena tarde! de Teletica, decidió cobrarse, con humor incluido, las burlas que recibió durante la temporada navideña por el peculiar árbol que puso en su casa.

Y es que mientras muchos apostaron por decoraciones llenas de luces, bolas y colores tradicionales, Yiyo optó por algo totalmente distinto: un enorme lazo color vino como único adorno.

Yiyo Alfaro se vengó de quienes se burlaron de su árbol de Navidad

LEA MÁS: Yiyo Alfaro le tiró a Julián Valjota por su árbol de Navidad y así le respondió el creador de contenido

El momento de la venganza

La propuesta minimalista no pasó desapercibida y más de uno se le fue encima en redes sociales, cuestionando su gusto y hasta vacilándolo sin misericordia.

Ahora que llegó el momento de recoger los adornos, el presentador de canal 7 aprovechó para grabar un video y mandarle un filazo bien directo a quienes se rieron de él.

Yiyo Alfaro, presentador de ¡Qué buena tarde!
Yiyo Alfaro, presentador de ¡Qué buena tarde! (redes/Instagram)

“Solo quería decirles que de fijo hay un montón de gente que ahorita está odiando su arbolito de Navidad al verlo lleno de bolas, con los colores tradicionales, con las bolitas, con las luces”, dijo.

Luego, con tono burlón, remató mostrando su árbol completamente pelado y listo para guardar: “Y todos los que se burlaron de mí por un solo adorno gigante, ven, ya quité todo. Síganse burlando”.

LEA MÁS: “No han entendido la vibra”: Yiyo Alfaro reacciona a críticas por su árbol de Navidad

El mensaje fue claro: mientras algunos ahora sufren guardando adornos, Yiyo disfrutó su Navidad sin estrés… y con revancha incluida.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Yiyo Alfaro¡Qué buena tarde!Yiyo Alfaro árbol NavidadTeletica
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.