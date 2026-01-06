Yiyo Alfaro se venga de quienes se burlaron de él en Navidad

Yiyo Alfaro decidió vengarse, a su manera, de quienes se burlaron de él en Navidad. (Instagram/Instagram)

El presentador Yiyo Alfaro, figura del programa ¡Qué buena tarde! de Teletica, decidió cobrarse, con humor incluido, las burlas que recibió durante la temporada navideña por el peculiar árbol que puso en su casa.

Y es que mientras muchos apostaron por decoraciones llenas de luces, bolas y colores tradicionales, Yiyo optó por algo totalmente distinto: un enorme lazo color vino como único adorno.

Yiyo Alfaro se vengó de quienes se burlaron de su árbol de Navidad

Yiyo Alfaro le tiró a Julián Valjota por su árbol de Navidad

El momento de la venganza

La propuesta minimalista no pasó desapercibida y más de uno se le fue encima en redes sociales, cuestionando su gusto y hasta vacilándolo sin misericordia.

Ahora que llegó el momento de recoger los adornos, el presentador de canal 7 aprovechó para grabar un video y mandarle un filazo bien directo a quienes se rieron de él.

Yiyo Alfaro, presentador de ¡Qué buena tarde!

“Solo quería decirles que de fijo hay un montón de gente que ahorita está odiando su arbolito de Navidad al verlo lleno de bolas, con los colores tradicionales, con las bolitas, con las luces”, dijo.

Luego, con tono burlón, remató mostrando su árbol completamente pelado y listo para guardar: “Y todos los que se burlaron de mí por un solo adorno gigante, ven, ya quité todo. Síganse burlando”.

"No han entendido la vibra": Yiyo Alfaro reacciona a críticas por su árbol de Navidad

El mensaje fue claro: mientras algunos ahora sufren guardando adornos, Yiyo disfrutó su Navidad sin estrés… y con revancha incluida.