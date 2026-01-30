Bismarck Méndez recibió fuerte reclamo de sus televidentes

Bismarck Méndez, presentador de De boca en boca, anda de vacaciones en Bélgica. (redes/Instagram)

El presentador Bismarck Méndez, una de las figuras más queridas del programa De boca en boca, ha estado ausente de la pantalla en los últimos días, situación que no ha pasado desapercibida para los televidentes de Teletica.

La razón es clara: el popular “Patacón” se encuentra disfrutando de unas vacaciones fuera del país junto a su hija Luciana.

LEA MÁS: Maluma se quitó la barba y el bigote y Bismarck Méndez lo imitó pero el resultado fue muy diferente

A través de sus redes sociales, Méndez ha compartido varias imágenes de su viaje por Bruselas, capital de Bélgica, donde ha mostrado no solo los paisajes europeos, sino también lo mucho que él y sus acompañantes han “sufrido” con las bajas temperaturas. En algunas de las fotografías también se le ve acompañado, al parecer, por su yerno.

Bismarck Méndez anda de viaje junto a su hija Luciana. (redes/Instagram)

Sin embargo, más allá del frío, lo que encendió los comentarios fue el momento elegido para su viaje.

Fuerte reclamo

En la publicación, varias seguidoras y televidentes le hicieron un reclamo directo al presentador por encontrarse fuera del país a pocos días de las elecciones presidenciales.

“¿No va a votar?”, “Bien, Patacón, pero vení a votar”, “¿Cómo no va a votar el domingo?”, fueron algunos de los mensajes que se repitieron en la sección de comentarios, reflejando la preocupación de parte del público por su participación en el proceso electoral.

LEA MÁS: El gran gesto de Bismarck Méndez con Óscar D’León tras incómodo momento al aire

La hija de Bismarck Méndez vive en México, por lo que es muy poco lo que comparten al año. (redes/Instagram)

Mientras tanto, Méndez continúa disfrutando del viaje y de los momentos compartidos con su hija, quien actualmente vive en México, donde se encuentra estudiando actuación.

Debido a la distancia y a sus compromisos profesionales, el tiempo que ambos pueden pasar juntos suele ser limitado, por lo que este paseo representa una oportunidad especial para fortalecer su relación.