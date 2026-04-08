Bismarck Méndez le pegó una gran salvada a Ítalo Marenco para que no lo regañaran en Buen día

Bismarck Méndez, presentador de De boca en boca, es un gran compañero, sino que lo diga Ítalo Marenco. (redes/Facebook)

El presentador Ítalo Marenco se salvó de una buena regañada en Buen día gracias a la ayuda de un compañero que no lo dejó botado a última hora.

Resulta que este miércoles los presentadores del programa de Teletica habían acordado llegar vestidos con ropa deportiva, pero a Marenco se le olvidó empacar el atuendo y cuando llegó al canal se dio cuenta del problemón en el que estaba metido.

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Por dicha, muy cerca del edificio se encuentra el gimnasio del querido “Patacón”, Bismarck Méndez, quien no dudó en tenderle la mano. El presentador de De boca en boca y le prestó ropa para sacarlo del apuro.

Ítalo Marenco llegó a Buen día con ropa prestada. (redes/Captura de video)

Eso sí, el resultado fue bastante particular, porque el estilo de Bismarck no es precisamente igual al de Ítalo. Méndez le facilitó una camiseta de básquetbol, lo que hizo que Marenco luciera un look muy distinto al habitual.

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Hasta los pantalones de Bismarck Méndez le quedaban grandes a Ítalo Marenco, pero no le importó con tal de que no lo regañaran. (redes/Captura de video)

Al final, el momento no pasó a más y, lejos de un regaño, la situación terminó sacando risas entre sus compañeros y televidentes, demostrando que en la televisión también se vive de improvisaciones y camaradería.