(Video) Comentario de chef invitado dejó a Natalia Monge apenada, pero muerta de risa en Buen día

Natalia Monge e Ítalo Marenco no aguantaron la risa por el comentario del chef invitado a Buen día. (redes/Captura de video)

La presentadora Natalia Monge protagonizó un momento muy divertido este miércoles durante el segmento de cocina del programa Buen día, luego de que un comentario del chef invitado provocara risas en todo el set.

Mientras el cocinero explicaba cómo preparar una tradicional sopa negra, mencionó parte de su técnica y soltó una frase que de inmediato llamó la atención: “Ahora bien, yo puedo jugar con los huevitos ahí si yo quisiera”.

LEA MÁS: Omar Cascante dice trabajar en su mejor versión y su secreto es: “Deber por encima del placer”

La reacción de Natalia fue inmediata. Con cara de sorpresa y entre risas lo interrumpió diciendo: “¡¿Qué?! Cuidado con lo que dice”.

Natalia Monge se sorprendió con comentario del chef invitado y todo fue un vacilón

El comentario provocó carcajadas entre los presentes y el chef trató de seguir con su explicación, pero el ambiente ya se había puesto demasiado vacilón.

Para ponerle más picante al momento, el también presentador Ítalo Marenco intervino y agregó con tono bromista: “Diay, de vez en cuando”.

LEA MÁS: Thais Alfaro recibió en Buen día a una de sus grandes admiradoras

La ocurrencia terminó de desatar la risa en el estudio, incluso del propio chef, quien respondió entre risas: “¡Qué bárbaros!, no nos ponemos serios. Uno viene aquí inspirado, todo serio y todo lo demás y no, ya Naty…”.

Tras el momento de humor, Marenco retomó la seriedad y el equipo continuó con el segmento culinario, aunque el vacilón ya había quedado para el recuerdo del programa.