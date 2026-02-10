Blake Garrett muere a los 33 años tras acudir a emergencias por fuertes dolores

El actor estadounidense Blake Garrett, conocido por su participación en How to Eat Fried Worms, falleció a los 33 años, según confirmó su madre al medio TMZ.

La muerte ocurrió el pasado domingo y, hasta el momento, no se ha establecido una causa oficial.

Problema de salud previo

De acuerdo con reportes de la prensa internacional, días antes de su fallecimiento el actor había experimentado un dolor severo, por lo que acudió a emergencias.

Blake Garrett falleció a los 33 años. (People en Español/Captura)

En ese centro médico le diagnosticaron culebrilla, una infección viral que puede provocar fuertes molestias físicas.

Investigación en curso

Las autoridades mantienen el caso en investigación, ya que no se ha determinado si el fallecimiento estuvo relacionado directamente con su condición médica u otros factores.

Trayectoria artística

Además de su participación en How to Eat Fried Worms, en 2006, formó parte de una gira con Barney y apareció en Barney’s Colorful World, Live! en 2004.

También trabajó en producciones como Peanuts: A Charlie Brown Tribute y Aladdin and His Magical Lamp.

El actor había dejado el alcohol hace tres años.