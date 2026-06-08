Boda del futbolista Álvaro Zamora sigue dando de qué hablar, pareja se había casado antes en secreto

La boda de Álvaro Zamora y su pareja Mariel Flores sigue dando de qué hablar, pero esta vez no por la polémica que rodeó la salida del futbolista de la Selección Nacional, sino por una inesperada confesión que hizo la pareja después de darse el “sí” frente al altar.

Álvaro Zamora y Mariel Flores se casaron por la iglesia este sábado 6 de junio. (Instagram Mariel Flores/Instagram)

Resulta que el jugador de 24 años y su ahora esposa ya estaban casados desde hace varios meses y prácticamente nadie lo sabía.

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Fue la joven, de 20 años, quien reveló el secreto mediante sus historias de Instagram, donde contó que mucho antes de la ceremonia religiosa decidieron unir sus vidas por lo civil en una boda privada.

“Hace unos años hicimos la mayor locura de nuestras vidas, casándonos sin decirle a nadie, únicamente a dos testigos con los que siempre vamos a estar inmensamente agradecidos por la ayuda e ir con nosotros a firmar”, escribió.

Álvaro Zamora, jugador de la Selección Nacional, ya se había casado en secreto y sus dos amigos fueron sus testigos. (redes/Instagram)

La joven agregó que la ceremonia realizada el pasado fin de semana era un sueño que ambos tenían desde que comenzaron su relación, pues deseaban compartir ese momento con familiares y amigos.

“Hoy, después de tanto soñarlo juntos, desde que iniciamos nuestra relación, pudimos estar frente a un altar rodeados de todas las personas que nos aman”, añadió.

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Álvaro Zamora se comprometió con su pareja en junio de 2025. (redes/Instagram)

La pareja se habría casado por lo civil antes de que Zamora partiera hacia Portugal en agosto de 2025 para incorporarse al Académico de Viseu. Además, se conoció que los únicos testigos de aquella discreta boda fueron dos grandes amigos del futbolista y compañeros de la Selección Nacional: Warren Madrigal y Gerald Taylor.

Ahora, con la ceremonia religiosa ya celebrada y el secreto finalmente revelado, la pareja disfruta plenamente de su luna de miel luego que el jugador