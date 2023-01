Brenda Castro se despidió del país, pero antes nos contó los detalles de lo que hará en México

Brenda dejará de lado sus trabajos en modelaje, por al menos un año, para enfocarse en la actuación. (RandallRodriguezPicado)

Brenda Castro, miss Costa Rica 2015, viajó este martes a México con la linda sonrisa que la caracteriza, pero también con la maleta llena de ilusiones para incorporarse al Centro de Educación Artística Eugenio Cobo de Televisa, mejor conocido como el CEA.

Este lugar tiene fama de ser la cuna de grandes figuras del cine y la televisión, pues es un formador, pero a la vez un filtro de talento.

Por allí han pasado varios ticos, la más reciente fue una colega de Brenda, la exmiss Costa Rica Natalia Carvajal, quien se graduó a finales del año de los cursos que imparten.

Además de Brenda, también viajó la joven Sofía Rojas, hija de los actores Tatiana Zamora y Gustavo Rojas, quien es otra de las que este año también fue becada por el centro.

Otra Miss Costa Rica estudiará actuación en el CEA de Televisa

- ¿Cómo se siente al tener esta oportunidad de estudiar en el CEA?

Muy privilegiada, bastante dichosa, porque son miles las personas que desean una beca de estas y son apenas 60 anuales las que dan, el casting ronda por las siete mil personas de diferentes países. Es una gran oportunidad, pero también un reto.

- ¿Cuándo se va y por cuánto tiempo?

Me voy por un año, ya me voy este martes y tengo que estar dos semestres bastante intensos, de lunes a viernes de ocho de la mañana a ocho de la noche, incluso con algunos fines de semana comprometidísimos. Voy modo estudiante, únicamente, enfocada en aprender de manera integral la parte de actuación y expandirme en ese sentido.

Brenda fue la ganadora del Miss Costa Rica en 2015.

- ¿Cómo se dio la oportunidad?

Porque quise, la visioné y le di seguimiento. También porque me apoyé en una persona que tiene mucha experiencia en enviar personas a casting a México, que es Jat (Azofeifa) de la agencia The One, que me asesoró. Hicimos un buen equipo, una buena estrategia de preparación y el apoyo de mi familia, mis amistades y mi pareja fue mucho. Varios elementos se dieron y hay que aprovechar la oportunidad.

Hija de Gustavo Rojas y Tatiana Zamora tiene a sus papás con el corazón hecho un puño

- ¿Cuáles son las metas y expectativas que lleva?

Lograr sacarle el máximo provecho a esta formación, ya que son profesores meramente calificados, sabemos que del CEA han salido muchos profesionales, que usaron esa formación como base para sus carreras, entonces creo que a eso voy, a aprender y enfocarme y darle seguimiento a lo que venga después de este año de trabajo.

- ¿Qué le han comentado del centro?

Que es un lugar apropiado para crecer, donde te ponen a prueba, no hay excusas para nada, hay que sacarle provecho a la beca, nadie entra pagando, el que entra es porque fue seleccionado por los directores, profesores y productores.

- ¿Ha hablado con alguna otra miss o tica que haya estado allá?

Con Jéssica Jiménez, quien fue miss Mundo, ella ya se graduó, me dijo lo duro que fue estudiar, pero lo provechoso que fue para ella y que no se arrepiente. También estuve en contacto indirectamente con Natalia (Carvajal) por medio de Jat, que me dio algunos consejos para la audición presencial, entonces estoy muy agradecida con ellas por el apoyo.

Exmiss Costa Rica se manda para diputada: “Estoy dispuesta a llevar la banda de mi provincia”

- También va con Sofi Rojas, ¿ya se conocen o han tenido la oportunidad de hablar?

La conozco, es supertalentosa, viene de una familia de actores, ella añoraba con todo su corazón ir a estudiar en el CEA, se le dio y coincidió conmigo. Me alegra mucho por ella, que se le haya abierto la oportunidad, vamos a estar allá, pero no tan juntas porque ella va a estar en un grupo y yo en otro, es lo que tengo entendido, pero por lo menos somos dos ticas representando al país y al talento que hay aquí.

Sofía Rojas también estudiará actuación en México. Instagram.

- ¿Cómo ha hecho para acomodar sus cosas acá, en temas de logística, el trabajo, su casa y su pareja?

Sí ha sido una logística grande, yo aquí trabajo y estudio, tengo una vida con responsabilidades y compromisos y he tenido que acomodar mi agenda, sacarle el provecho a los últimos trabajos que hacía aquí, ha sido agotador, pero sé que va a valer la pena, cuento con el apoyo de mi pareja, de mi familia y amigos y por ese lado estoy muy bien.

- ¿Qué sueña en la actuación?

Bueno, hay que soñar en grande, todo tiene un comienzo y este puede ser el mío, ahorita me voy a enfocar en mi formación y quiero sacarle el provecho y más adelante tocar las puertas para lograr algunos papeles en diferentes proyectos internacionales.