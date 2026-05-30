Brenda Muñoz alzó la voz contra los hombres que cometen injusticias contra las mujeres

La modelo y creadora de contenido Brenda Muñoz no se quedó callada y utilizó sus redes sociales para expresar la indignación que siente por varios casos de violencia contra menores que han salido a la luz en los últimos días.

Brenda Muñoz compartió un fuerte mensaje tras conocer varios casos de violencia contra menores.

Por medio de sus historias de Instagram, la exreina de belleza compartió su preocupación luego de conocer el caso de una bebé de seis meses que falleció en Colombia, presuntamente tras sufrir graves agresiones.

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“¿Qué está pasando en el mundo? Una pequeña de seis meses falleció luego de ser abusada por varios tipos. Tenía los órganos destruidos, fracturas y muchas hemorragias”, comentó visiblemente afectada.

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Según medios colombianos, la menor fue llevada a recibir atención médica luego de presentar complicaciones de salud, momento en que se detectó la gravedad de la situación.

Brenda hizo un llamado a proteger y cuidar a los niños.

Sin embargo, Brenda aprovechó para hacer un llamado más amplio y aseguró que este tipo de hechos no solo ocurren fuera de Costa Rica.

La influencer mencionó una situación que recientemente generó comentarios en Grecia, comunidad donde reside actualmente.

“¿Qué está pasando? Aquí en Grecia salió un video de unos tipos besando a una niña de escuela”, expresó decepcionada.

Muñoz lamentó que muchas niñas y mujeres enfrenten situaciones delicadas a diario y que, en numerosos casos, el miedo o la vergüenza las lleven a guardar silencio.

“Ahora que soy mamá de Gali, no me cabe en la cabeza cómo alguien puede hacer algo así y el dolor que debe sentir una madre”, agregó.

La creadora de contenido también aprovechó para reflexionar sobre la importancia de mantenerse vigilantes con la seguridad de los menores y pidió a los padres y madres no bajar la guardia.

Según explicó, muchas veces existe demasiada confianza al dejar niños al cuidado de personas poco conocidas o permitir ciertas situaciones sin supervisión adecuada.