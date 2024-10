Brenda Muñoz era una muñeca desde pequeña y tenemos varias pruebas

La modelo Brenda Muñoz, exreina de belleza, nos compartió un recuerdito de su infancia.

Brenda Muñoz Hernández siempre tuvo algo muy claro desde que era niña: que se dedicaría al modelaje cuando fuera grande.

La guapa guanacasteca nos compartió unas fotografías de cuando era pequeña y se criaba en su amado Santa Cruz, para confirmarnos que lo de modelo lo traía en la sangre.

La Miss Grand Costa Rica 2022 explicó que desde siempre le ha encantado que le tomen fotos y que cuando era una niña acostumbraba ir a un estudio fotográfico cada vez que quería tener un recuerdo especial para colgar una foto en la casa.

LEA MÁS: Exmiss Costa Rica Brenda Muñoz habló de su enemigo

Galilea, hija de Brenda Muñoz, es toda una dulzura

Según recuerda, cuando asistía a estos lugares era realmente feliz porque la ponían a posar como toda una modelo.

“Tenía unos cinco años, tal vez, siento mucha ternura al verme. Me encantaba posar en las fotos o que me llevaran a tomar las típicas fotos del año, donde se tomaban las fotografías impresas”, mencionó.

Bren contó que en su familia era casi una tradición llevarla todos los años al estudio fotográfico y que siempre esperaba con muchas ansias ver el resultado final.

Desde niña Brenda Muñoz tenía una carita de muñeca.

Otra razón por la que le encantaba es porque siempre le ponían sus mejores galas para esa ocasión.

Un sueño cumplido

Brenda tiene más de diez años de ser modelo profesional y cuando tenía 18 se inscribió en su primer certamen de belleza, que fue en las Fiestas Nacionales de Santa Cruz, pero no ganó la corona.

Sin embargo, eso hizo que decidiera prepararse de manera profesional y, junto a sus estudios de Relaciones Públicas, aprendió todo lo que tiene que ver con el modelaje. En el 2019 se inscribió en el Miss Costa Rica, en el que quedó de virreina.

LEA MÁS: Brenda Muñoz habló de la incertidumbre tan grave que vivió en el parto de su bebita

“Mi tío me explicaba cómo posar y todo. Me encantaba tomarme fotos porque, según yo, iba a ser modelo, desde pequeña tenía ese sueño, y me da mucha ternura verme y ver lo que he logrado”, recordó.

Esta foto se la tomaron en 1994 en playa Tamarindo cuando apenas tenía 5 años.

Ahora, Brenda está disfrutando montones de su nueva etapa como mamá de Galilea, quien tiene seis meses de nacida, y sigue trabajando como modelo para algunas marcas, pues logró recuperar su esbelta figura muy pronto.