Exmiss Costa Rica Brenda Muñoz habló de su enemigo

Brenda Muñoz es la actual Miss Grand Costa Rica y este año entrega la corona. Instagram

Cualquiera diría que para ser una supermodelo se necesita estar metida todo el día el gimnasio para bajar de peso y tonificar las curvas, pero si nos basamos en el ejemplo de Brenda Muñoz, parece que no es así.

Brenda posee una escultural figura y no en vano ha representado al país en varios concursos de belleza internacionales, pero, según contó, una de sus grandes verdades es que odia ir al gimnasio o al menos nunca cumple sus objetivos cuando se trata de ponerse en forma.

La guapa contó en su cuenta de Instagram que ahora quiere hacer contenido con más sentido para que sus seguidoras vean que no todo es perfecto y mucho menos cuando se está en medio de certámenes de belleza.

“Me di cuenta que desde que estaba más chiquilla el ejercicio y yo no se llevaban muy bien. Quiero contarles que me he obligado a hacer ejercicio, cien veces no he logrado mis objetivos, pero cien o más me he levantado y lo he vuelto a intentar. También estoy orgullosa de lo que he logrado en mis 29 años, nunca hice ningún tipo de deporte, ni en la escuela, ni en el cole, por esta razón quiero que entiendan que todo está en la convicción que tengamos. Yo trabajo muy bien bajo presión, así que siempre me pongo retos, mi consejo de hoy es: ‘trátense con muchísima paciencia, pero a la vez sean muy duros con ustedes cuando sientan que quieren tirar todo al carajo’”, le dijo a las decenas de jovencitas que sueñan ser como ella.

Brenda es la actual Miss Grand Costa Rica y en octubre fue al concurso internacional en Indonesia, donde no logró clasificar entre las semifinalistas.