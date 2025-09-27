Exreina de belleza Brenda Muñoz se hizo unos arreglitos para verse más hermosa

Brenda Muñoz es, literalmente, una muñeca de carne y hueso, pero ahora se hizo unos arreglitos estéticos que la harán ver todavía más guapa.

Modelo Brenda Muñoz, exreina de belleza

La exreina de belleza fue mamá hace menos de un año y, por ende, no estaba muy feliz de como quedó su cuerpo luego del proceso de embarazo.

Hace dos semanas la guapa fue ingresada al quirófano, para hacerse dos procedimientos que la tienen recuperándose en su casita.

La guanacasteca contó que se hizo una liposucción en la parte del abdomen, sin tocar la espalda, pero sí le retocaron la cintura.

Pero la principal operación era la mastopexia en L, que quería hacerse debido a que estuvo dando lactancia materna y sentía que sus senos no quedaron igual.

“No me hice lipotransferencia, solamente me saqué la grasa y ya, porque, obviamente, ustedes saben que tengo una bebé y subí de peso, y donde más se me hizo grasita fue en las nalgas, en las caderas y en las piernas. Ahí voy poco a poco, ya bajando un poco, pero yo llegué a pesar 80 y pico de kilos”, dijo para aclarar que no se retocó el trasero.

Ella ahorita está en el proceso post-operatorio recibiendo terapias y tomando medicamentos para el dolor muscular.

A la miss Grand Costa Rica 2022 no le ha dado pena mostrarse así de frágil y adolorida en sus redes y llama aún más la atención que salga hasta sin maquillaje cuando siempre ha sido muy coqueta.

Habrá que esperar que pasen los días para ver los resultados de las operaciones, aunque no dudamos que se seguirá viendo como una Barbie de carne y hueso.