Bryan Ganoza cambió los insultos y las críticas por aplausos y admiración

Bryan Ganoza es otro en comparación con el de hace unos meses y eso el público lo agradece.

Como si fuera el guion de una de las películas que fueron homenajeadas en la segunda gala de Dancing with the Stars, en cuestión de pocos meses Bryan Ganoza cambió los insultos y las críticas que recibía casi que a diario, por aplausos, buenos comentarios y hasta admiración.

Ganoza B fue muy elogiado en su presentación de este domingo, en la que bailó un mix de rumba y chacha basado de la cinta Rápidos y furiosos. Él y su pareja, Jahzell Acevedo, pescaron 19 puntos por parte del jurado.

El Cabro más macabro asegura que ese clic con la gente se dio a partir del nacimiento de su segundo hijo, llamado Bastian, pues mucha gente se dio cuenta de que es un ser humano como cualquier otro, con problemas como el que enfrentó cuando llegó el pequeño, quien es un bebito prematuro.

“Creo que fue cuando yo cambié todo lo que tenía y prioricé a mi familia, creo que ese fue el cambio, la gente vio que ya estaba pensando diferente, yo nunca dejé a los míos de lado, solo que tengo sueños que me hicieron salir de Costa Rica, pero con respecto a lo que se vivió con Bastian, creo que la gente vio que yo lucho por mi familia, por mis hijos, porque quiero darles un mejor bienestar y compartir más tiempo de calidad con ellos.

Melissa Diakova y Andrés Fernández hasta se pegaron un beso, pero eso ni eso convenció para una mejor nota.

“Otra cosa que me ayudó mucho fue mi cambio de look, que sigo siendo el más macabro, pero más sobrio, más cercano a la gente, ya me ven como uno más, como papá, como hijo, buen esposo y buena persona”, agregó.

El cantante contó que ese apoyo lo ha sentido de gente de muchos lados.

“Me está apoyando gente de todos lados y de todas las nacionalidades, porque me han escrito desde Estados Unidos con comentarios muy lindos, para mí eso es maravilloso y me hace seguir haciendo las cosas de la mejor forma”, añadió.

Gabriela Jiménez se vio muy animada, pero no le bastó para tener una mejor calificación.

Sufrió... el baile.

Otra que llamó la atención este domingo, aunque no tanto por su baile, sino por la situación tan curiosa que vivió, fue la periodista Gabriela Jiménez.

Mientras se alistaba para su presentación, Gaby tenía un ojo en la gran final del fútbol nacional en la que participó su novio Marcel Hernández.

Ella contó que pudo ver de manera completa el primer tiempo de la mejenga, pero ya en el segundo tuvo que llevarle el hilo por el celular o por ratitos en alguna pantalla que había en los camerinos o en el estudio Marco Picado.

La hija de Mauricio Hoffman fue a ver a su papito bailar.

La guapa contó que se sentía tranquila y enfocada en su presentación de esta noche, para el especial de películas, en la que le tocó hacerle un homenaje a la cinta Grease.

“Estaba un poco preocupada al principio, pero ya más tranquila, vi el primer tiempo en la aplicación, pero del segundo casi no pude ver nada, posiblemente ahora en la noche tenga que llegar a ver la repetición. Me toca hacer programa mañana (lunes) entonces tengo que ver el partido y las conferencias de prensa”, dijo.

A ella le preguntamos: ¿Qué le genera más tensión, el partido o su presentación?

“Mi presentación, espero que nos vaya bien y en el partido habrá que ver, el miércoles se va a definir todo”, señaló antes de que cayera el gol de Jaikel Venegas al minuto 91.

De hecho, Gaby apenas pudo ver el pepino, pues ya la estaban llamando para su baile, que abrió la gala de este domingo.

La Peliteñida se dejó el segundo lugar de la gala.

La ramonense y su bailarín Kevin Vera recibieron un 16. La misma puntuación que Melissa Diakova y Andrés Fernández, quienes a pesar de apretarse en media presentación, no pudieron convencer. Esas parejas ocuparon el último lugar de la gala.

Uno que mejoró en relación a la semana anterior fue José Miguel Cruz, quien junto con Angie Gamboa bailaron contemporáneo y obtuvieron un 19, a diferencia de los 14 del inicio.

Joaquín Yglesias y Lucía Jiménez van creciendo cada gala.

Los mismos puntos (19) recibieron Joaquín Yglesias y Lucía Jiménez, Nicole Aldana y Javier Acuña.

El primer lugar de la noche se lo llevaron Kimberly Loaiza y Erick Vásquez con 22 puntos, seguidos de Mauricio Hoffman y Alhanna Morales y Lorna Cepeda y Michael Rubí, con 21.

La próxima semana será la primera eliminación. Así que la tensión empieza a crecer.