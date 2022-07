Bryan Ganoza: esto significan los tatuajes grandes que se hizo

Bryan Ganoza y Jahzell en la gala más reciente de Dancing. Foto John Durán (JOHN DURAN)

Bryan Ganoza sorprendió el domingo 10 de junio al quitarse la camisa durante su presentación en Dancing with the stars.

La Teja lo buscó para hablar del asunto y que, de paso, nos contara qué significan los tatuajes que dejó ver.

-¿Qué significa el tatuaje del pecho?

Es una cruz cristiana; primero me hice la cruz y luego le hice una especie de alas con un concepto un poco romano, la cruz también tiene una especie como de una flor que parece unos cuernos.

- ¿Hace cuánto se lo hizo?

Lo comencé cuando vivía en Las Vegas, en el 2019, y lo terminé acá. Significa protección ante tanta negatividad y tantas cosas malas en general; es como una protección para mí. Fue para cuando inicié mi carrera musical.

Antes de pandemia cuando trabajaba como bailarín exótico en Las Vegas no tenía un solo tatuaje. Instagram

- ¿Qué significa el de la espalda?

Es un dios, se llama Anu, y es de la civilización de los sumerios, la primera civilización registrada en la Tierra.

Anu era el rey de los dioses de los cielos. Es básicamente como lo encuentras en todos los jeroglíficos de la historia, entonces, están los egipcios y muchas civilizaciones como la de Mesopotamia, los mayas, pero los más, más antiguos, son los sumerios. Cuando los estudié me quedé muy enganchado con ellos.

- ¿Qué le dio por hacerse esas imágenes en particular?

A través de los años me he dedicado a estudiar diferentes religiones y me he sentido cautivado por ciertas ideologías y civilizaciones.

[ Bryan Ganoza tras cantar en el Flow Fest: “Es el comienzo de algo muy grande” ]

Este es el diseño que tiene en su espalda y que se hizo hace Cortesía

- ¿Fueron hechos en una sola sesión?

El de la espalda sí lo hice una sola sesión, fueron dieciséis horas seguidas y me lo hice en Costa Rica. Me lo hizo Héctor Tovar, de Sangre Viva Tattoo, en Escazú; es un panameño que trabaja aquí desde hace varios años.

Moisés Campos, de Tercer Ojo Tattoo, fue quien me terminó de hacer la cruz cristiana.

- ¿Cuál dolió más?

El del pecho. Fueron veinte ahoras en total, contando las de Estados Unidos y las de Costa Rica, pero más que doloroso también era incómodo estar en una sola posición, sin moverse.

Así se veía la cruz cristiana en un principio antes de que le metiera más diseños cuando vino a Costa Rica. Cortesía

- ¿Piensa hacerse más tatuajes?

Más adelante, todavía no; tengo muchos años por delante, entonces ahí poquito a poco me voy a ir haciendo otros que tengo pensados.

- ¿Cómo cuáles?

Los nombres de mis hijos (Collette y Bastian), pero hay más tiempo que vida. Primero tengo que buscar los diseños.

- ¿Por qué aún no se ha hecho ninguno en los brazos ahora que está tan de moda?

Gusto son gustos. Los brazos me gustan mucho como se ven así limpios, creo que si pongo un tatuaje en el brazo pierde un poco de definición o tal vez no se vean tan grande los músculos como se ven ahora; pero, bueno, no digo que no lo voy a hacer en un futuro. De momento me gustan los tatuajes grandes, no soy de hacerme pequeñitos.

[ Bryan Ganoza regresa a Las Vegas a bretear como stripper: “Voy a ir a hacer platica” ]

Protección, eso es lo que significa el tatuaje en su pecho. Cortesía