Bryan Ganoza hace importante anuncio acerca de su carrera musical

Bryan Ganoza, el cabro más macabro, dio un gran anuncio a sus seguidores. (redes/Instagram)

Bryan Ganoza, conocido artísticamente como Ganoza B “el cabro más macabro”, sorprendió a sus seguidores con un importante anuncio relacionado con su carrera musical.

El exparticipante de Combate reveló que ya se encuentra trabajando en su próximo álbum, el cual llevará por nombre “Ella no compite” y será lanzado oficialmente durante junio.

Bryan Ganoza dio un gran anuncio a los seguidores de su música

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El cantante compartió en sus redes sociales parte de la producción fotográfica del disco, la cual decidió realizar en el reconocido hotel El Bellagio, en Las Vegas, Nevada, donde vive desde hace algunos años.

“Familia, preparados que ya viene lo más nuevo de El cabro más macabro. Junio, espérenlo con esto que se llama Ella no compite”, publicó emocionado.

Bryan Ganoza, conocido como Ganoza b, pasó la madrugada trabajando en su nuevo proyecto musical. (redes/Instagram)

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Las imágenes muestran a Ganoza luciendo un estilo elegante y llamativo, color rojo intenso, muy al estilo de la nueva etapa musical que promete presentar con este proyecto.

El artista tenía varios meses alejado de los lanzamientos musicales, pues había estado muy enfocado en compartir tiempo con su familia y en otros proyectos personales.

Sin embargo, con este anuncio deja claro que viene decidido a retomar con fuerza su faceta como cantante y a sorprender nuevamente a quienes siguen su música desde hace años.

Ahora sus seguidores deberán esperar unas semanas más para conocer oficialmente las canciones y el concepto completo de “Ella no compite”, producción con la que el cantante busca marcar una nueva etapa en su carrera.